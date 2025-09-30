Öğrenciye sıkıyönetim

Haber Merkezi

Üniversitelerde yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte İçişleri Bakanlığının talimatıyla üniversite rektörlüklerine "güvenlik tedbirleri"nin artırılmasına ilişkin yazı gönderildi. İstanbul Valiliği tarafından gönderilen yazıda üniversite ve yurtlarda "siyasal, etnik, mezhepsel farklılıkların kullanılarak yapmaya çalışacakları olayların engellenmesine yönelikler tedbirlerin alınması" gibi ifadelere yer verilirken kolluk kuvvetleri tarafından tedbirlerin alınması istendi.

TÜM OKULLARA YOLLANDI

Söz konusu yazı; üniversite rektörlükleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli kamu kurumlarına iletildi. Ayrıca 39 ilçe kaymakamlığına da gönderilen belgede, "uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi" talep edildi.

19 MART ATEŞLEDİ

19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan Saraçhane eylemlerine çeşitli üniversitelerden öğrenciler katılmıştı. İstanbul Üniversitesi’nde toplanan öğrencilerin eylemi engellemeye çalışan polis barikatını yıkmasıyla birlikte alevlenen öğrenci protestoları birçok üniversiteye yayılmış, farklı siyasi görüşlerden öğrenciler kampüslerde, meydanlarda, alanlarda, eylemlere katılarak fakültelerde boykotlar düzenledi.

Eylemlerde protestocular ve öğrenciler polisin sert müdahaleleriyle karşı karşıya kaldı. Yüzlerce öğrenci gözaltına alındı, tutuklandı. Birçok öğrenci eylemlere katıldığı gerekçesiyle okullarında disiplin soruşturması başlatıldı. Tutuklu öğrenciler ise hem özgürlüklerinden alıkoyuldu hem de eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Valiliğin üniversitelere gönderdiği yazıya ilişkin EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan "KYK bursu yetmiyor; yurt, yemekhane zamları ve barınma krizi öğrencileri en ağır ve güvencesiz işlerde çalışmaya zorluyor. Kulüpler kapatılıyor, etkinlikler yasaklanıyor. Öğrencilerin taleplerine sıfır çözüm, ama tam güvenlik kalkanı… ‘Güvenlik’ kılıfı altında hedef, öğrencilerin demokratik, bilimsel, özerk üniversite talebidir" açıklamalarında bulundu.

∗∗∗

ÖĞRENCİLER VAZGEÇMİYOR

Okullarda sivil polisler, çevik kuvvet birimi ve özel güvenlikler tarafından baskı altına alınmaya çalışan öğrenciler ise protesto haklarından vazgeçmiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler kulüplerinin faaliyetlerinin kayyum rektör tarafından durdurulmasına karşı eylem düzenlediler. Hacettepe Üniversitesi'nde yurtlardaki eksikliklere tepki göstermek için öğrenciler bir araya geldi.