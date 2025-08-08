Öğrenciye ulaşım 1 TL

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği uygulamalarla, “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” arasında yerini almaya devam ediyor.

Öğrencilerin ulaşım giderlerini azaltmak ve kent yaşamına uyumlarını hızlandırmak için çeşitli destekler sunan Büyükşehir Belediyesi, ikametgâhını Muğla’ya aldıran üniversite öğrencilerine özel imkânlar sunuyor.

Muğla’da ikamet eden üniversite öğrencileri, şehir içi (ilçeler arası hariç) ulaşım hatlarında geçerli olan “Muğla Kart Plus” ile yalnızca 60 TL karşılığında 60 biniş hakkı elde edebiliyor. Bu uygulama sayesinde öğrenciler ekonomik bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor.

AKYAKA SEFERLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 1 TL

Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, “Muğla Kart Plus” sahibi üniversite öğrencileri, özellikle yaz aylarında rağbet gören Menteşe-Akyaka hattında 1 Eylül tarihinden itibaren yalnızca 1 TL ücretle seyahat edebilecek. Bu uygulamayla öğrencilerin sosyal yaşama katılımı da desteklenmiş olacak.

Menteşe ilçesindeki kampüs güzergâhında yer alan Yeniköy-Kötekli/Kampüs/Tıp Fakültesi/KYK hatlarında (Hat Kodu: 1-48) da öğrencilere özel 1 TL’lik ücret tarifesi uygulanacak.

Muğla Kart Plus’a sahip olmak isteyen öğrenciler, başvurularını muttas.com.tr adresindeki kart basım noktalarından ya da MUĞLA APP mobil uygulaması üzerinden kolayca yaparak kartlarını temin edebilecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızda geleceğimizin teminatı olan gençlerimize değer veriyoruz. Üniversite öğrencilerimizin hem eğitim süreçlerini kolaylaştırmak hem de sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak bizim önceliklerimiz arasında. Öğrenci dostu bir şehir olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, ulaşım gibi temel bir konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. İkametini Muğla’ya aldıran öğrencilerimize sunduğumuz 'Muğla Kart Plus' ile yalnızca 60 TL’ye 60 biniş hakkı tanıyor, kampüs ve Akyaka gibi yoğun kullanılan güzergâhlarda ise sembolik bir ücretle ulaşım imkânı sağlıyoruz. Bu destek, gençlerimizin bütçelerine katkı sunarken, onların kente daha hızlı entegre olmalarına da yardımcı olacak. Gençlerimizin fikirlerine kulak veriyor, onların talepleri doğrultusunda projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.