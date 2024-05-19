Öğrenciye verilen vaatler unutuldu

Kadir Has Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu özel yurtta kalan öğrencilerin, yemekhanenin bulunmadığı başka bir yurda taşınmaya zorlandığı iddia edildi. Öğrenciler, “Bize verdikleri vaatleri unuttular” dedi.

Işıl AYDIN

AKP iktidarının ekonomi politikaları sonucunda ülke genelinde üniversite öğrencilerinin barınma krizi devam ediyor.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kadir Has Üniversitesi’nde ise burslu öğrencilerin üniversitenin anlaşmalı olduğu ve kaldıkları özel yurdun değiştirilmek istendiği ileri sürüldü.

Üniversiteye ait yeni bir yurda geçiş yapmaya zorlandıklarını söyleyen öğrenciler, ortak alanın, yemekhanenin ve odalarda tuvalet ile banyonun bulunmadığı yeni yurda taşınmak istemediğini belirtti.

Öğrenciler, üniversite yönetiminin konuya ilişkin hiçbir gerekçe sunmamasına tepki gösterdi.

Üniversitenin internet sitesinde ve kayıt döneminde öğrencilere vaat edilen anlaşmalı yurtta kalmaya devam etmek istediklerini söyleyen öğrenciler, taleplerinin karşılanmaması durumunda direniş başlatacaklarını ifade etti.

ÖRGÜTLENMEMİZ ENGELLENİYOR

Kız öğrencilerin üniversite kampüsünün arkasındaki, daha önce de yurt olarak kullanılmış bir binaya yerleştirileceğine dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci, erkek öğrencilerin şartların daha iyi olduğu bir özel yurda yerleştirileceğini aktardı. Üniversite yönetimi ile geçtiğimiz hafta toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran öğrenci, okula kayıt yaptırdıklarında kendilerine 4 yıl boyunca tahsis edilen anlaşmalı yurtta kalacaklarına ilişkin verilen garantinin unutulduğunu söyledi.

Öğrenci, taşınma kararının çıkmasının ardından Öğrenci Dekanlığı ile yaptıkları görüşmede kendilerine “Sizden önce kalan öğrenciler gayet memnundu. Sizin talep ettikleriniz hakkınız değil, sadece talep” denildiğini aktardı. Geçiş yapılacak yurdun restore çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve dönem sonuna doğru bu konunun gündeme getirilmesinin, örgütlenmelerini engellemeye yönelik bir taktik olduğunu düşünen öğrenci, sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Öğrenci, taleplerinin görmezden gelinmesi halinde, hak ettikleri barınma koşullarının sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.