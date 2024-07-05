Öğrenciye yok, vakıflara var

Öğrencilere ücretsiz yemek için bütçe bulamayan MEB, vakıflara kaynak aktarmaya devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında MEB bütçesinden Yunus Emre Vakfı ve Maarif Vakfı’na aktarılan toplam kaynak 2 milyar TL’yi aştı.

Öğrencilere, ücretsiz yemek, servis ve yeni okul inşaatları gibi uygulamalar kaynak yetersizliğine takılırken eğitim bütçesi vakıflar için seferber edildi. Eğitim bütçesinden Yunus Emre Vakfı ile Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılan kaynağın, bu yılın henüz ilk beş ayında 2 milyar TL’yi aştığı öğrenildi. En yüksek kaynak transfer, 900 milyon TL’lik transfer ile mayıs ayında gerçekleştirildi.

Eğitimciler ve öğrencilerden esirgenen kaynak, vakıf ve derneklerin kasasını doldurdu. Kuruluş yasasında olmasına karşın yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisine yer verilmeyen Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Vakfı için eğitim bütçesinden aktarılan toplam kaynak, vakıflara sağlanan ayrıcalığı bir kez daha gözler önüne serdi.

VAKIFLARA 2,1 MİLYAR TL

Yunus Emre Vakfı ile Türkiye Maarif Vakfı için Ocak-Nisan 2024 döneminde merkezi bütçeden toplam 2 milyar 180 milyon 210 bin TL kaynak aktarıldı. Toplam 2,1 milyar TL’lik kaynak transferinin 1 miyar 700 milyon TL’sini Maarif, 480,2 milyon TL’sini ise Yunus Emre için gerçekleştirilen transfer oluşturdu.

∗∗∗

KATLANAN BÜTÇE

Yetki alanı giderek genişleten Türkiye Maarif Vakfı’nın eğitim bütçesinden aldığı pay da her yıl artıyor. Vakfa eğitim bütçesinden 2019 yılında 422,5 milyon TL, 2020 yılında 684 milyon TL aktarılırken 2021, 2022 ve 2023 yıllarında aktarılan kaynak ise 1,7 milyar TL, 1,8 milyar TL ve 2,9 milyar TL olarak sıralanıyor. Maarif Vakfı’na, merkezi yönetim bütçesinden 2024 yılında ise 5,7 milyar TL aktarılması planlanıyor.

REKOR MAYISTA

Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Vakfı’na bütçeden ayrılan payın aylara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Türkiye Maarif Vakfı

Mart: 400 milyon TL

Nisan: 400 milyon TL

Mayıs: 900 milyon TL

• Yunus Emre Vakfı

Ocak: 120 milyon TL

Şubat: 96 milyon TL

Mart: 84 milyon TL

Nisan: 96 milyon TL

Mayıs: 84 milyon TL