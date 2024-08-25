Öğrenciye yok vakıflara var

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki stratejik planındaki yurt detayı dikkati çekti.

Yükseköğretimdeki barınma krizi hemen her yeni eğitim öğretim döneminde daha da derinleşirken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni öğrenci yurdu yapımına yönelik hedefinin, “Arazi sorununa” takıldığı öğrenildi.

AKP iktidarlarında, vakıf ve derneklere taşınmaz tahsisi adeta olağan hale gelirken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt hedefine yönelik sıraladığı riskler, “İktidar, öğrencilerin barınma sorununa sağır” yorumlarının haklılığını ortaya koydu.

HEDEFLER VE RİSKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 ve 2028 yıllarını da kapsayan stratejik planında, Türkiye'de uzun yıllardır devam eden yurt sorununa yönelik hedefler yer aldı. Planda öte yandan, hedeflere ulaşmada engel olabileceği değerlendiren risklere de yer verildi.

UYGUN ARAZİ SORUNU

Bakanlık, “Yükseköğrenim gençliğinin güvenli, konforlu ve erişilebilir ortamlarda barınmasını sağlamak” amacıyla yeni yurtlar yapmak ve mevcut yurtların modernizasyonunu sağlamak hedefi olduğunu açıkladı. Bakanlığın yeni yurt hedefine yönelik, “Uygun arazi bulunamaması” riski bulunduğu kaydedildi. Riskin ortadan kaldırılması amacıyla diğer kamu kurumları ile işbirliği yapılarak arazi temini için çalışılacağı ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ayrıca, yurt inşaatlarının eğitim-öğretim döneminden önce teslim alınamamasından da yakındı. Mevcut yurtların kira sözleşmesinin sona ermesinin ve binaların ekonomik ömrünü tamamlamasının da “Barınma sorununun çözümü” hedefine engel olabileceği vurgulandı.

İktidara yakın vakıf ve derneklere yapılan bedelsiz taşınmaz tahsisleri tartışılırken “Gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınmazları tahsis, devir, kiralama, kamulaştırma ve benzeri yollarla edinmek” hedefi için de çarpıcı bir risk bulunduğu belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, kamulaştırmaya uygun ve bedelsiz tahsis edilebilecek taşınmaz bulunmadığı öne sürdü.

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KASA DERNEKLERE AÇIK

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözümüne yönelik yeterli adım atmadığı gerekçesiyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Kâr amacı gütmeyen kuruluş” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere kasasını ardına kadar açıyor. Bakanlığın 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarının ilk yarılarında, vakıf ve derneklere aktardığı para, yıllara göre şöyle sıralanıyor: