Öğrenciye ‘yürüyüş’ soruşturması

HABER MERKEZİ

Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü (ESOGÜ) , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler gerçekleşti.

18 Mayıs’ta Eskişehir’de üniversite öğrencilerinin yürüyüşüne katılan ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne kadar yapılan yürüyüşe katılan bir öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

Anadolu Üniversitesi’nin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bir yazı göndererek öğrenciyi tespit ettiği ve bunun sonucunda üniversite öğrencisine soruşturma açtığı öğrenildi. ESOGÜ Rektörlüğü üniversitesi öğrencisine soruşturma kapsamında üniversite içine hangi yolla girildiği, açıklama yapılıp yapılmadığı, arbede yaşanıp yaşanmadığı ve orada bulunma sebebi ile amacı soruldu.

Avukat Özgür Erhun, “Anadolu Üniversitesi’nin Osmangazi Üniversitesi’ne yazdığı yazı ile herhangi bir yasada ve mevzuatta yeri olmayan şekilde ihbar eden pozisyonunda olduğunu görüyoruz. bu durum bize Eskişehir’de bulunan üniversitelerin rektörlüklerinin kendi yetkilerini aşarak, anayasal hakkını kullanan öğrenciler üzerinde baskıyı yaratma amacında olduğunu gösteriyor” dedi.