Öğrenciyi dersliksiz, fakültesiz bıraktılar

Havin ŞENER

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) akademik dönemin başlamasına iki hafta kala öğrenciler ve akademisyenler binalarının “göçme riski” ile karşı karşıya olduğunu, binanın acil tahliye edilmesi gerektiğini öğrendi. İİBF fakültesine ek olarak Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve iki öğrenci yurdu ile beraber akademisyen lojmanları da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilmek istendi.

İİBF Öğretim Üyesi Dr. Fevzi Engin, mayıs ayında bu binalardan karot örnekleri alındığını ve numune sonuçlarının kötü çıkması sonucunda BAİBÜ yönetiminin kendilerine bilgi vermediğini belirtti. Engin, “Şu anki programa göre farklı fakülte ve sınıflara dağıtıldık ve eşyalarımızı topluyoruz. Fakültemiz bu akademik yılın başlangıcından itibaren eğitime açılmıyor. Diğer fakültelerin boş saatlerindeki uygun dersliklerine dağıtılarak bu döneme başlangıç yapmış olacağız. Bu fakülteler dışında lojmanlar ve eski yurtlar da boşaltılacak” ifadelerini kullandı.

YURTLAR DA YIKILACAK

Yeni gelen öğrencilerin barınma krizi ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Engin, "Merkez kampüsün içinde bulunan öğrenci yurtları aynı gerekçelerle yıkılmak isteniyor. Bir yıldan fazladır boş olmasına rağmen herhangi bir inşaat, yapım gibi çalışmaları başlatılmadı. Bu nedenle bu yurtlarda kalan öğrenciler mümkün olan diğer yurtlara veya evlere dağılmak zorunda kaldılar” dedi.

DERSLİK DIŞINDA DERS

Öte yandan Urfa’da bulunan Harran Üniversitesi’nde de benzer bir olay sonucu öğrenciler fakültesiz bırakıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi’ne tahsis edilen binaya Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri alınmadı. Öğrenciler, derslerini bahçede işlemek zorunda kaldı.

Sorunlarının hâlâ çözülmediğini aktaran Harran Üniversitesi’nden ismini vermek istemeyen bir öğretim görevlisi, derslerin tanımlandığı sınıflara gittiklerinde kapıların kilitli olduğunu söyledi. Öğretim görevlisi, bir haftadır dersliklere giremeyen, bahçede ders işlemek zorunda kalan öğrencilerin hafta başında farklı ve uzak bir fakülteye yönlendirilerek sadece bir gün derslikte ders gördüğünü aktardı.

Derslerin, dersliklere erişim sağlanamaması üzerine işlenememesine ilişkin rektörlük tarafından herhangi bir çözüm üretilmediği iddia edildi.