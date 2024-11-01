Öğrenciyi sürgün eden plansızlık

Haber Merkezi

İktidarın eğitimdeki plansız politikaları nedeniyle her kademeden öğrenci mağdur edilmeye devam ediyor. Üniversite öğrencileri 2024-2025 eğitim yılında yerlerinden edilirken üniversite öğrencilerinin ya kampüsü değişiyor ya da konteynerde eğitim dayatması ile karşı karşıya kalıyor. Ulaşımdan, eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik sorunlar sürerken kampüsü veya binaları değiştirilen üniversitelerde öğrenciler yaşananlara tepki göstermeye devam ediyor. Son dönemde üniversitelerde yaşananların bir kısmı şu şekilde:

Marmara Üniversitesi: İstanbul Kadıköy’de bulunan Marmara Üniversitesi’nin Göztepe Kampüsü’nün merkeze uzak olan Maltepe’deki Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne kademeli olarak taşınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Birkaç yıldır tartışmaların odağında olan taşınma kararı Rektörlük tarafından mail ile öğrencilere haber verilerek taşınma oldubittiye getirildi. Göztepe ve Kartal yerleşkelerinde yer alan İşletme, İktisat, Atatürk Eğitim, Siyasal Bilgiler ve Finansal Bilimler fakültelerinin Maltepe Başıbüyük’te yer alan “Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi”ne taşınmasının sebebi olarak “Göztepe yerleşkesinin yetersiz fiziksel koşulları ve binaların deprem riskinin olması” iddiaları gösterildi.

Öğrenciler ve üniversite bileşenlerinin fikri alınmadan verilen taşınma kararına karşı sesler yükselirken külliyenin inşası için 2017-2024 döneminde gerçekleştirilen 15 farklı ihale kapsamında toplam 2,4 milyar TL harcandı. Eğitim sendikaları 2024-2025 akademik yılının açılışının hiçbir öğrencinin ve öğretim görevlisinin katılımı olmaksızın gerçekleştirilirken Göztepe Kampüsü içerisinde bulunan yurtların “depreme dayanıksız olması” gerekçesiyle Dragos Kampüsü’ne taşınmasına karşı öğrencilerin protestoları da sürüyor.

Marmara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi: Aydın’da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın bulunduğu binanın “depreme dayanıksız olduğu” gerekçesiyle boşaltılmasının ardından kurumun eğitim verdiği bina öğrencilere kapatıldı. Kuşadası ilçesinde bulunan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda Belediye tarafından yapılan tadilat sebebiyle geçen hafta ders saatleri içerisinde elektriklerin kesilmesiyle öğrenciler ders işleyemezken bina tamamen tadilata alındı. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada binanın tadilatının kaçınılmaz hale geldiği ifade edilirken birçok öğrenci kapıda kaldı. Belediye tarafından kervansarayın kapısına “Alandaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” pankartı asıldı. Veliler yaşanan sorunun çözülmesini talep ederken Belediye tarafından “ortak akıl çerçevesinde nihayete erebilmesi için çözüm arayışlarımızı sürdürmekteyiz” denildi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın binasının taşınmasıyla birlikte yeni binadaki dersliklerin yetersiz kalması sebebiyle bahçeye konteyner derslikler yerleştirildi. “Cumhurbaşkanlığı Ofisi” olarak kullanılması planlanan eski bina MSGSÜ tarafından tamamen boşaltılırken öğrenciler geçtiğimiz yıl Ekim ayında Beşiktaş Akaretler’de bulunan Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı’nın binasına taşındı. Öğrenciler binanın rutubetli olduğunu belirterek bu durumun enstrümanlar için elverişsiz olduğunu söylerken veliler “Kışın konteynerde nasıl ders işlenecek?” diye sordu.

MSGSÜ Rektörü Hande İnci ise yaptığı açıklamada, konservatuvarın taşındığı binanın eski binaya kıyasla daha büyük olduğunu söylerken derslik sayısının yetersiz kalmasının nedeninin binada yatakhane olarak kullanılan C Blokun I. Ordu Komutanlığı tarafından boşaltılmaması olduğunu aktardı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

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YIKILAN LİSE BİR YILDIR YENİDEN İNŞA EDİLMEDİ

Zemin sıvılaşması nedeniyle boşaltılıp yıkılan Amasya’daki Bahçeleriçi Anadolu Lisesi 1 yıldır yeniden inşa edilmedi. Veli-der tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin Mehmet Varinli İlkokulu’na ait eski bir binaya taşındığı ancak okulun fiziki yetersizlikleri olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Okulun yeniden hizmete geçeceği konusunda bilgi verilmiyor. 70 yıllık Amasya Lisesi’ni yeniden yapacağız diye yıktıklarını, yerine kapalı otopark yaptıklarını biliyoruz. Aynı akıbetin bizim okulumuzun başına gelmesinden korkuyoruz” denildi.