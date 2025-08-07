Öğrenim desteğine yüzde yüz zam

Merkezefendi Belediyesi, eğitime desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı’nın ilk ve ikinci oturumu gerçekleştirildi. Mecliste, Merkezefendi ilçesi sınırları içerisinde ortaöğretim, lise ve dengi devlet okullarında eğitim-öğretim gören 4 bin öğrenciye 8 ay boyunca öğrenim desteği imkânı sağlama önerisi oy birliği ile kabul edildi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4 bin öğrenciye öğrenim yardımı sağlanacak. Ortaokulda öğrenim gören öğrencilere 900 TL, Lisede eğitim gören öğrencilere ise 1200 TL öğrenim desteği sağlanacak. Eğitim gören en çok 4 bin öğrenciden en az 500 öğrencinin meslek lisesi öğrencisi olmasına özen gösterileceği belirtildi. Meslek liselerine özendirmek amacıyla Merkezefendi Belediyesi meslek lisesi öğrencilerine de öğrenim desteği imkânı sağlıyor.

Alınan kararlar ilgili bir açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Mecliste oy birliği ile aldığımız kararla ortaokul ve lise olmak üzere 4 bin öğrencimize öğrenim yardımımız devam edecek. Eğitime olan destekler, çocuklarımıza yapılan katkılar geleceğimiz için yatırımdır. Merkezefendi Belediyesi olarak bizler de eğitime büyük önem veriyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimize ve onların ailelerine katkı sağlamak istiyoruz. Yüzde yüz oranında yaptığımız artış ile öğrencilerimizin her zaman yanındayız” dedi.