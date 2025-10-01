Öğretim üyesi taciz gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kadın öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetimine başvuran bir kadın öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği bildirdi.

Bunun üzerine MAKÜ yönetimi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi.

M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.