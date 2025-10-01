Giriş / Abone Ol
Öğretim üyesi taciz gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde bir öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Dr. Öğretim Üyesi M.B. görevden uzaklaştırıldı.

Güncel
  • 01.10.2025 17:09
  • Giriş: 01.10.2025 17:09
  • Güncelleme: 01.10.2025 17:17
Kaynak: DHA
Fotoğraf: bianet

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kadın öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetimine başvuran bir kadın öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği bildirdi.

Bunun üzerine MAKÜ yönetimi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi.

M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.

