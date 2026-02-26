Öğretmen açığı yine karşılanmadı

Eğitimin gerçek yakıcı sorunlarından ataması yapılmayan öğretmenler sorunu, MEB’in performans programı ile bir kez daha gözler önüne serildi. Program, kısıtlı atama kontenjanı nedeniyle öğrencilerine kavuşamayan binlerce öğretmenin haklı isyanına da ayna tuttu. Verilere göre 2025 yılında gerçekleştirilen öğretmen atamalarının, talebin ancak yarısını karşılayabildi.

MEB’in 2025 yılına yönelik atama analizi, iktidarın 2025 yılında da öğretmen adaylarını büyük hayal kırıklığına uğrattığını ortaya koydu. Verilere göre, 2025 yılında atanmak için başvuran her 10 öğretmenden yalnızca beşi göreve başlayabildi.

HAYAL KIRIKLIĞI

MEB’in verilerine göre, 2025 yılında yalnızca bir kere sözleşmeli öğretmenlik ataması gerçekleştirildi. Sözleşmeli öğretmenlik ataması için toplam 27 bin 875 başvuru alındı. Bakanlığın sözleşmeli öğretmenlik atamalarına başvuran 27 bin 875 öğretmenden yalnızca 14 bin 981’inin ataması yapılabildi. MEB’in 2025 yılındaki atama başvurularını karşılama oranı yüzde 53,7 ile ifade edildi.

ORAN DÜŞÜK KALDI

Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında başvuruların karşılanma oranında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. MEB, 2019 yılında iki ayrı sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. Şubat 2019’da gerçekleştirilen ilk atamada 53 bin 871 başvuru alınırken atanan sayısının 19 bin 996 olduğu bildirildi. Ağustos 2019’da gerçekleştirilen ve 46 bin 507 başvuru alınan ikinci atamada ise 19 bin 959 kişinin atandığı belirtildi.

TALEBİ KARŞILAMADI

2020-2024 döneminde gerçekleştirilen öğretmen atamalarının sayıları şu şekilde:

Mart 2020: 51 bin 234 başvuru, 19 bin 917 atama

Eylül 2020: 48 bin 895 başvuru, 19 bin 910 atama

Şubat 2021: 28 bin 893 başvuru, 19 atama

Eylül 2021: 45 bin 983 başvuru, 19 bin 939 atama

Ocak 2022: 33 bin 48 başvuru, 14 bin 961 atama

Eylül 2022: 39 bin 978 başvuru, 19 bin 614 atama

Nisan 2023: 163 bin 944 başvuru, 45 bin 753 atama

Kasım 2024: 46 bin 483 başvuru, 19 bin 968 atama