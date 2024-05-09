Öğretmen atamalarında yeni dönem: İşte yeni mülakat sistemi taslağı
Kamuya ataması yapılacak 20 bin öğretmen alımı öncesinde yeni mülakat sistemine yönelik çalışmalar da sürüyor. Taslağa göre adaylar 14 haftalık konudan sorumlu olacak. Mülakatlar kamera kaydına alınacak ve 45 dakika sürecek. Konu dışına çıkılmayacak. Genel kültür sorusu sorulmayacak.
Öğretmen atamaları öncesinde, tepki çeken yeni mülakat sisteminin taslağı ortaya çıktı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuya 20 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıklamış, atamaların yüzde 50 mülakat yüzde 50 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanından oluşan atama puanıyla yapılacağını ve bu yöndeki yönetmelik değişikliğini hazırladıklarını bildirmişti.
Mülakat sisteminin yasalaşması öncesinde, yeni sisteme yönelik bazı detaylar da ortaya çıktı.
Buna göre adaylar 14 haftalık konudan sorumlu olacak. Mülakatlar kamera kaydına alınacak ve 45 dakika sürecek. Konu dışına çıkılmayacak. Genel kültür sorusu sorulmayacak.
Kaynak: Habertürk