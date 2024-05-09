Öğretmen atamalarında yeni dönem: İşte yeni mülakat sistemi taslağı

Kamuya ataması yapılacak 20 bin öğretmen alımı öncesinde yeni mülakat sistemine yönelik çalışmalar da sürüyor. Taslağa göre adaylar 14 haftalık konudan sorumlu olacak. Mülakatlar kamera kaydına alınacak ve 45 dakika sürecek. Konu dışına çıkılmayacak. Genel kültür sorusu sorulmayacak.

Güncel 09.05.2024 12:02 Giriş: 09.05.2024 12:02

Güncelleme: 09.05.2024 12:19 Kaynak: Haber Merkezi

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