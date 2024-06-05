"Öğretmen baskısı sonucu intihar etti" iddiası: Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği, "Keçiören'deki bir lise öğrencisinin Erik Dalı türküsü eşliğinde video çektiği için öğretmeni ve okul idaresi tarafından baskı gördüğü ve intihar ettiği" şeklinde yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Öğrencinin, çektiği video yüzünden okulda baskı gördüğü" iddiası yalanlandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir lisede dans ettiği gerekçesiyle öğretmeni ve okul idaresi tarafından uğradığı baskı sonucu intihar ettiği şeklinde yayımlanan haberler yalanlandı.

Ankara Valiliği, öğretmen baskısı sonucu intihar ettiği belirtilen öğrenci hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu haberin bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İnceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, olayın adli boyutu nedeniyle de adli mercilerce tahkikatın tüm boyutlarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan “Ankara Keçiören’deki bir lisemizde öğrencimizin Erik Dalı türküsü eşliğinde video çektiği için öğretmeni ve okul idaresi tarafından baskı gördüğü ve intihar ettiği” iddiası, gerçeği yansıtmamaktadır. Son derece üzücü bu olayla ilgili Valiliğimizce gerekli inceleme soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca olayın adli boyutu nedeniyle de adli mercilerce tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Konunun hassasiyetine binaen öğrencilerimize yönelik gerekli rehberlik çalışmalarına devam edilmektedir. Yaşanan elim olayla ilgili inceleme ve soruşturmalar tamamlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Öte yandan, basın ve yayın organları ile sosyal medya kullanıcılarının da bu tür konularda pedagojik, ahlaki ve hukuki boyutu göz önünde bulundurarak hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir."