Öğretmen Fatma Nur Çelik'in adı Çekmeköy'de yaşatılacak

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, br öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının, Kirazlıdere Mahallesi’nde yapımı süren Çocuk Gündüz Bakımevi’ne verileceğini açıkladı.

Başkan Çerkez, "Öğretmenimizin adı Çekmeköy’de sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

Çerkez, şu ifadeleri kullandı:

"Görevini büyük bir özveriyle yerine getirirken aramızdan ayrılan kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik’in adını ilçemizde yaşatmak istedik. Kirazlıdere’de inşa ettiğimiz çocuk gündüz bakımevimize onun adını vererek hem hatırasını yaşatacak hem de çocuklarımızın eğitimine katkı sunacak bir eser bırakacağız."

Merkezin, yeni eğitim-öğretim sezonunda kapılarını açması hedefleniyor.