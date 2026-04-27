Öğretmen Fatma Nur Çelik’in ölümü: Tanıklar hakkında zorla getirilme kararı

İstanbul'da lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan tutuklu sanık F.S.B'nin yargılandığı davanın 2. duruşması bugün görüldü.

Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, 2 kişiyi de yaralayan lise öğrencisi F.S.B'nin 3 ayrı suçtan 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık F.S.B. getirildi. Duruşmada tanıklar, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

EKSİKLERİN TAMAMLANMASI İSTENDİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, F.S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Fatma Nur Çelik'in ailesinin avukatı Mahir Orak ise okulun koridorlarındaki kamera kayıtları ile ilgili bilirkişiden yeniden rapor alınmasını, varsa kayıttaki seslerin dökümünün yapılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmaya gelemeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına ve görüntülerin tekrar bilirkişiye gönderilip yeniden rapor düzenlenmesine hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı, 20 Mayıs'a erteledi.