Öğretmen mülakatlarına tepki: Hak gaspı engellenmedi!

Yeni eğitim-öğretim yılı okullardaki temizlik sorunu ile başlarken, eğitimciler temiz olmayan başka bir yapının da mülakat sistemi ile devam ettirildiğine dikkat çekti.

Türkiye’de atama bekleyen öğretmen sayısının 500 bini aştığını anlatan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bu yıl tasarruf tedbirlerinin gerekçe gösterilerek eğitim-öğretim yılı öncesi ilk kez yeni öğretmen ataması yapılmadığını anlattı.

"EN AZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI KADAR ATAMA YAPILMALI"

Geylan, "Dört yıldır mülakatlarda KPSS puanı veriliyordu ancak bu sene mülakatlar atamalarda etkin hale getirildi. Bu durum, öğretmen adaylarının hakkını mülakatla çatır çatır yeneceği anlamına gelir.

Sadece KPSS puanı esas alınarak ve en az ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmalıdır" dedi.

Geylan mülakat tartışmalarının aylardır kamuoyu gündeminde olduğuna dikkat çekerek, "Öğretmen atamalarında yaşanan adaletsizlikler, sistemin en büyük problemlerinden biridir. KPSS puanına göre yapılan sıralamaların mülakatlarda bozulması, öğretmen adayları arasında büyük bir haksızlığa yol açmaktadır" diye konuştu.

"EĞİTİMDE TASARRUF OLMAZ"

Uzun yıllardan sonra ilk defa bu yıl yeni öğretmen ataması yapılmadan yeni eğitim-öğretim yılına başlanıldığına dikkat çeken Geylan, "Bu milli eğitim adına bir zafiyettir. Tasarruf bahanesiyle yeteri sayıda yeni öğretmen atanmaması kabul edilemez. Eğitimde tasarruf olmaz" dedi.

MEB Bakanı Yusuf Tekin’in göreve geldiğinde "Ben mülakat gibi mülakat yapacağım" iddiasıyla ortaya çıktığını anlatan Geylan, şöyle devam etti:

"Bir yönetmelik yayınladı. O da mevzuata aykırıdır. Yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanına göre atamalar yapacaklarını söyledi. Mülakat gibi mülakat ne demekse onu biz anlamadık tabi ki. Sayın Bakan, ‘Mülakat komisyonları kuracağız, buralarda kamera kaydı olacak, komisyon üyeleri alanında uzman kişilerden oluşacak. Öğretmen adayları gelecekler 45 dakika sınıfta ders anlatır gibi bir performans ortaya koyacaklar, buna göre değerlendirme yapılacak’ dedi. Aylarca sesimizi duyurmaya çalıştık ama ikna edemedik. Mülakatlar geldi çattı. Nasıl yapıldı mülakatlar? 4 yıldır nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapıldı. Adaylar geldi, 3 soru şeklinde kimi 10 dakika, kimi 15 dakikada cevaplandırarak soruları çıktı. Mülakat komisyon üyeleri de takdir hakkını kullandı. Biz en başından beri şunu söyledik; takdir hakkının kullanıldığı bir mülakat sürecinde adaletin sağlanması mümkün değildir. Sayın Milli Eğitim Bakanı açıklamıştı; ‘Biz inançlı insanlarız, kul hakkı yenmesine gönlümüz razı gelmez’ demişti. Peki yenmedi mi hakları, önceki hafta kısa süreliğine açıklanan sonuçlar gösterdi ki, çatır çatır kul hakkı yendi maalesef."

"20 BİNE GİRMİŞ BİR KISIM ARKADAŞLARIMIZ KAPSAM DIŞI KALDI"

Mülakat sürecinde hak gaspının engellenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Geylan, "Sayın bakanın inadıyla mülakatlar tamamlandı ve dediğimiz gibi oldu. 20 ilde mülakatlar yapıldı, onlarca mülakat komisyonu kuruldu. Kimi komisyon KPSS puanlarını yuvarlayarak adaylara puan verdi. Kimisi artı 5 puan kimisi artı 8 puan verdi, hatta 20 puan fazla veren komisyon üyeleri dahi oldu. Hal böyle olunca KPSS puanına göre ilk 20 bine girmiş bir kısım arkadaşlarımız kapsam dışı kaldılar" ifadelerini kullandı.

KPSS’DE KAZANDI, MÜLAKATLA ELENDİ

Yaşadığı bir örneği de anlatan Geylan, "Geçtiğimiz günlerde yanıma bir kadın öğretmen adayı arkadaşımız geldi. ‘Benim branşımdan 619 kişi alınacak ve benim sıram 618’ dedi. Geçenlerde bakanlık güya yanlışlıkla sonuçları açıkladı, sonra kapattı. ‘Baktım ben kapsam dışında kalmışım’ dedi. Niye, ‘çünkü benim komisyonum mülakatı KPSS puanına eşit şekilde verdi, başka komisyonlar artı puanlar verdiği için ben daha gerilere düşmüşüm ve atanma hakkımı kaybettim’ dedi. Bu vebalin altından şimdi kim kalkacak? 20 bin aday arkadaşımızdan bir tanesinin daha kapsam dışı kalması demek kul hakkıdır. Hala geç kalınmış değildir. Sayın Bakan cesaret ve dirayet göstersin, bir talimat versin diyoruz. Mülakata giren bütün adaylara KPSS puanı neyse o oranda mülakat puanı verilsin ve atanma hakkı kazanmış 20 bin arkadaşımız sınıflarla buluşsun" değerlendirmesinde bulundu.

20 bin öğretmen ataması ile ilgili süreci değerlendiren Geylan, "Bakan ‘Danıştay kararını beklememiz gerekiyor’ diyor. Bekleyelim de hadi Danıştay 6 ay ya da bir yıl sonra karar verirse ne olacak. Şu anda 2023 KPSS’sine girmiş başarılı olmuş atanmaya hak kazanmış 20 bin kişi 1.5 yıldır göreve başlayamadı. Bu da bakanlıkta ilk defa oluyor. Bakana çağrıda bulunuyoruz. Danıştay kararını beklemenize gerek yok, bütün adaylara KPSS puanında puan verirsiniz, Danıştay kararı ne olursa olsun, ister onasın ister iptal etsin atama sonuçlarını etkilemeyecektir. Bu işin başka çıkar yolu yoktur" ifadelerini kullandı.