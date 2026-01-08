"Öğretmen, öğrencilere evini temizletti" iddiası: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Bornova ilçesinde bir öğretmen öğrencileri ders saatinde evine götürdü ve temizlik yaptırdı.

Söz konusu iddialara ilişkin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir."