Öğretmen seminerleri ne zaman? Kasım ara tatilde öğretmen seminer programı online mı? MEB'den öğretmen seminerleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ara tatilde gerçekleştirilecek olan öğretmen seminerleri için takvim paylaşıldı. Takvimin paylaşılmasının ardından MEB'den öğretmen seminerleri açıklaması geldi. Kasım ara tatilde gerçekleşecek olan seminere dair ise öğretmen seminer programı online mı araştırması hız kazandı. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman? Kasım ara tatilde öğretmen seminer programı online mı? MEB'den öğretmen seminerleri açıklaması!

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatilde olacağını açıkladı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI?

Bakan Tekin gerçekleştirdiği açıklamada öğretmen seminerlerinin online yani çevrim içi gerçekleşeceğini duyurdu. Tekin açıklamasında, "Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

ARA TATİL ÖĞRETMEN SEMİNERİ UZAKTAN MI?

Ara tatilde gerçekleşecek öğretmen seminerleri uzaktan yani çevrimiçi ortamda gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen seminerlerine dair, "Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz.

Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.