Öğretmen yaşam mücadelesi verirken Bakanlık paranın peşine düştü

Katar’da bir sene önce Bakanlıklararası Ortak Komisyon Kararı ile göreve başlayan öğretmen Sevda Bağatur, Bakhit Saed Khowar isimli sürücünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. 8 Ekim 2023’te Katar’ın başkenti Doha’daki Türk Okulu’nda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaya başlayan Sevda Bağatur, kazanın ardından beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Hamad Hastanesi’nde beş saat süren ağır bir ameliyat geçiren 33 yaşındaki Bağatur’un kafatasının yarısı alındı. Aynı hastanede ikinci kez beyin ameliyatı geçiren Bağatur, 10 Temmuz’da Dışişleri Bakanlığı’nın temin ettiği ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi. Bağatur’un tedavisi 4 aydır İstanbul’da devam ediyor.

Sevda Bağatur

MAAŞ KESİNTİSİ YAKINLARINDAN TALEP EDİLDİ

Bağatur’un Katar’da görev yaptığı dönemde maaşı Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanıyordu. Doha Büyükelçiliği’nin gönderdiği yazı üzerine Dışişleri Bakanlığı, hayatta kalma mücadelesi veren Sevda Bağatur’un okula gidemediği günler için yapılan maaş kesintisini tahsil etmek için harekete geçti.

Bağatur, İstanbul’a nakledildiğinden beri hiçbir yetkili kendisini ziyaret etmezken ve sağlık durumu ciddiyetini korurken Dışişleri Bakanlığı, öğretmen Bağatur’un maaşından yapılması gereken 2 bin 372 dolarlık (81 bin TL) kesintinin ‘en geç bir ay içinde’ ödenmesini talep etti.

“EN GEÇ BİR AY İÇİNDE…”

Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından MEB’e gönderilen 22 Ekim tarihli yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“... Bu itibarla, adı geçen tebliğini ve yazımızın alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Ek’te belirtilen 2,372,40 ABD Dolarını ödeme yapılacak tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL karşılığını Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılmasının sağlanmasını ve neticeden Bakanlığa bilgi verilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.”



"KENDİSİNE ULAŞILAMAZSA YAKINLARINA İLETİLSİN"

MEB’den gelen yazı üzerine ise İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Ekim’de Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı göndererek maaş kesintisi hesabını da içeren eklerin Sevda Bağatur’a tebliğ edilmesini, kendisine ulaşılamadığı durumda ise ‘yakınlarına iletilmesi’ istedi.





SÜRÜCÜYE VERİLEN CEZA, MAAŞ KESİNTİSİNDEN AZ

Öte yandan kazada asli kusurlu olduğu Katar polisi tarafından ve mahkeme tutanaklarıyla ortaya konan sürücü Khowar, 5 bin riyal kefaletle serbest bırakılmıştı. Katar’da görülen davada mahkeme, Khowar’a hapis cezası vermemiş ve 5 bin riyal para cezasına çarptırmakla yetinmişti. Khowar’ın aldığı ceza istinafta 5 bin riyalden bin riyale (9.3 bin TL) düşürülmüştü. Khowar hakkında devam eden bir yargılama bulunmuyor.