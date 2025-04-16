Öğretmenden öğrenciye direniş

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin geçtiğimiz yıl düzenlediği mülakat sonucunda kontenjan dışına itilen ve ataması yapılmayan öğretmenlerin mücadeleleri sürüyor. Ankara’da bulunan Bakanlık önünde bir araya gelmek isteyen öğretmenler, polis barikatıyla karşılaştı. Bunun üzerine Bakanlık önünde oturma eylemi yapan öğretmenler polis müdahalesine uğradı. Öğretmenler, arkadaşlarının darbedilerek gözaltına alındığını mücadeleleri sonucu serbest bırakıldıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Mülakatta bana haksızlık yapıldı diyen tüm öğretmenlerimizi hakkını aramaya davet ediyorum” sözlerini anımsatan öğretmenler, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Torpile ve kayırmacılığa karşı liyakat mücadelesi verdiklerine dikkat çeken öğretmenler Bakanlık önünde yaptıkları açıklamada, “163 gündür gasp edilen emeğimize sahip çıkmaya, mülakatlarda yaşanan skandalları belgelerle, tutanaklarla ve mahkeme kararlarıyla dile getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Saray rejiminin "kindar ve dindar nesil" hayalinin son halkası Proje Okul kapsamında yapılan öğretmen atamalarının iktidara yakın isimler tarafından kadrolaştırılması ve bilimsel ve laik eğitimden yana tavır alan öğretmenlerin farklı bölgelere atanmasıyla başlayan eylemler de sürüyor. Önceki gün meydanlara çıkan binlerce öğrenci "Öğretmenime Dokunma" derken, eylemler ve boykot dün de sürdü.

LİSEYE KİLİTLEDİLER

İstanbul Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler, "Oturma eylemi yapmak isteyen öğrenciler binanın içerisine kitlendi. Bahçede olan öğrenciler ise içeri girmemeleri halinde polis çağırmakla tehdit edildi" diyerek seslerini sosyal medyadan duyurdu.

Balıkesir Edremit’te Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi’nde öğretmenlerinin zorunlu olarak tayin edilmesini protesto eden öğrencilerin, okul bahçesine hapsedildiği ileri sürüldü. Eylemi engellemek isteyen müdürün, öğrencileri "Eğitim hayatınız bitti" diye tehdit ettiği ileri sürüldü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

İstanbul Süleyman Nazif Anadolu Lisesi öğrencilerinin 25 hocanın okuldan sebepsizce atılmasına karşı 14 Nisan’da yaptıkları eylemin ardından eyleme katılan öğrencilerin ikisine "örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi.

İstanbul Nişantaşı Anadolu Lisesi öğrencileri eylemlerini sürdürdü.

5 GÜN İZİN

Eyüpsultan Anadolu Lisesi okul müdürü Serkan Akgöl, eylemlerin sürmemesi için 13 Nisan Pazar günü 12. sınıf temsilcilerine ses kaydı atarak, "Bir hafta boyunca izinlisiniz okula gelmeyeceksiniz" dedi. Müdür Akgöl, dün sabah okula giden 12. sınıf öğrencilerini de okula almadı. Aynı lisede öğrencilerin eylemine destek olan öğretmen Hasan Koçali ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısının eylem yapan öğrencilerden birine yönelik "Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" ifadeler kullandığı iddia edildi.

Antalya Anadolu Lisesi’nde yaşanan görevden almalar, öğrenci ve velileri tarafından protesto edildi. Öğrenciler oturma eylemi sırasında yaptıkları açıklamada, "Biliyoruz ki bugün susarsak yarın sıra bize de gelecek" dedi.

Denizli’de de Eğitim İş Sendikası öncülüğünde Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi’nde eylem gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunularak, “Okulları ayrıştırma, keyfi atamalara son ver” diye seslendi. Kayseri’nin köklü okullarından Sami Yangın Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, yaptığı yazılı açıklamada “Okulumuzun başarısı, bu değerli öğretmenlerin emeğiyle mümkün oldu” dedi. Açıklamada, yapılan idari işlemlerin okulun kültürüne ve akademik niteliğine zarar verebileceği uyarısı yapıldı.