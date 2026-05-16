Öğretmene '1 Mayıs' tazminatı: Gösteri hakkı ihlal edildi

İstanbul’da 2024 yılında gerçekleştirilen 1 Mayıs eylemlerinde Taksim’e yürümek isteyen yurttaşlar, polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Farklı tarihlerde gözaltına alınan isimlerin arasında, bir özel okulda öğretmenlik yapan Çağla T. de yer aldı.

5 Mayıs 2024 tarihinde gözaltına alınan öğretmen, 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkarıldı. Hakimlik, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen dağılmama ile görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla öğretmenin tutuklanması yönünde karar aldı.

27 GÜN TUTUKLULUK

Başsavcılığın, suçlamaları yineleyen 29 Mayıs 2024 tarihli iddianamesinin ise İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildiği belirtildi. İddianamede özetle, Taksim’e hareket etmek isteyen grubun kolluk görevlilerine fiili olarak saldırdığı savunuldu. Mahkeme, 6 Haziran 2024 tarihli iddianameyi kabul ederek öğretmenin tutukluluk halinin devamını istedi. Karara itiraz ise İstanbul 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 25 Haziran 2024 tarihinde kesin olarak reddedildi. Öğretmen ancak 3 Temmuz 2024 tarihinde tahliye edilebildi. Öğretmen, 27 gün tutuklu kaldı.

AYM’DEN HAK DERSİ

Öğretmen, tutukluluğun ardından AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına” yönelik ders niteliğinde karara imza attı. AYM’nin kararında, öğretmene yönelik tutuklama tedbirinin meşru bir amacının bulunmadığı vurgulanarak, “Tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

İKİ HAKKIN İHLALİ

Öğretmenin, “Barışçıl bir gösteriye katıldığı için tutuklandığının” altını çizen Yüksek Mahkeme, öğretmenin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlaline hükmetti. Öte yandan öğretmene 300 bin TL’lik manevi tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.