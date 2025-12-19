Öğretmene çocuk istismarı suçundan 65 yıl hapis cezası

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde görev yaptığı ilkokulda 8 öğrenciye istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni A.Ç'ye, 65 yıl hapis cezası verildi.

İnebolu ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni A.Ç. hakkında, birden fazla çocuğa yönelik 'cinsel istismar' ve 'müstehcenlik' suçlarından İnebolu Ağır Ceza Makemesi'nde dava açıldı.

12 Aralık'ta görülen karar duruşmasında savcı mütalaasını sundu. Mütalaada sanığın 8 çocuğa yönelik ayrı ayrı cinsel istismar eylemleri gerçekleştirdiği, eylemlerin zincirleme şekilde işlendiği ve bazı mağdurlara müstehcen içerikler gösterildiği belirtildi.

Mütalaada; istismara maruz bırakılan çocukların "istikrarlı ve birbiriyle uyumlu beyanları, öğrenci, veli ve öğretmen tanık anlatımları, okul kameralarına ait görüntüler, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerdeki cinsel içerikler ile adli görüşme ve adli raporların delil olarak dosyaya girdiği belirtilerek cezalandırılması talep edildi.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Duruşmada söz alan çocukların aileleri ve avukatları, savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık A.Ç. ise suçlamaları reddederek, çocuklara yönelik istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını, beyanların yanlış anlaşıldığını öne sürerek, "Beraatımı talep ederim, velilere hakkımı helal etmiyorum" şeklinde kendini savundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç. hakkında 8 çocuk yönünden 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Müstehcenlik', suçlarından toplamda 65 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutumu, suçun ağırlığı ve mağdurlar üzerindeki etkisini dikkate alarak takdir indirimi uygulamadı.