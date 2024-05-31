Öğretmene okul bahçesinde saldırı

Kocaeli Körfez 100. Yıl Atatürk İlköğretim Okulu’nda ücretli öğretmen Meltem Solak, okul bahçesinde bir velinin önce sözlü ardından fiziksel saldırısına uğradı. Saldırıya maruz bırakılan öğretmen veliden şikayetçi oldu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez 100. Yıl Atatürk İlköğretim Okulu’nda ücretli sınıf öğretmeni olarak görev yapan Meltem Solak, dün akşam saatlerinde işlerini bitirip okuldan ayrılmak istediği sırada okul bahçesinde bir öğrenci velisi tarafından önce sözlü ardından fiziksel saldırıya maruz bırakıldı.

Evrensel'in haberine göre; saldırıda birçok yerine darbe alan Öğretmen Solak’ı diğer öğretmenler araya girerek kurtardı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Solak, darp raporu için polis ekiplerince önce Körfez Devlet Hastanesi’ne ardından ise şikayetçi olmak için Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

”ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLDUĞUM İÇİN HOR GÖRÜYORLAR”

Saldırıya maruz bırakılan Meltem Solak, hastane çıkışında olayla ilgili verdiği bilgide, okuldan çıkıp bahçeye indiğinde bir öğrencisinin velisi olan Ö.E.’nin ‘Sen benim çocuğuma vuramazsın’, şeklinde bağırarak üstüme doğru yürüdüğünü ifade ederek, “Çocuğun okuldayken arkadaşının boğazını sıkmış olduğunu, bu yüzden sadece uyardığımı ve elimdeki defterimle sırtına yavaş bir şekilde dokunduğumu, kesinlikle vurmadığımı söyledim” dedi.

Velinin kendisine bağırmaya devam edip iki eliyle göğsünden ittiğini, kollarına tırnaklarını geçirdiğini ve özel bölgesine tekme attığını söyledi. Araya giren öğretmenlerin şahsı uzaklaştırdığını ifade eden Öğretmen Meltem Solak, “Şahıs ile daha öncesinden bu şekilde bir olay yaşamadım. Ancak oğlu yazmayı sevmediği için yazma ödevi verdiğim de beni okul yönetimine şikayet etmişti. Ücretli öğretmen olduğum için de beni hor görüyor” dedi.

Saldırıya maruz bırakılan öğretmen veliden şikayetçi oldu.