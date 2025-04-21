Öğretmene sürgün, öğrenciye tehdit: “Polis eyleme katılan her öğrenciyi kamera kaydına alacak”

Bilge Su YILDIRIM

Ülke genelindeki proje okullarında birçok öğretmenin zorunlu olarak tayin edilmesi şeklinde gerçekleşen sürgün ve özellikle muhalif öğretmenlerin başka okullara gönderilmesi üzerine liselerde başlayan protestolar, hafta başı itibarıyla sürmeye devam ediyor. Eylemler sürerken öğrenciler, bir yandan da sürekli olarak okul müdür ve idarelerinin baskısına ve disiplin soruşturması açmak gibi tehditlerine maruz bırakılıyor.

İstanbul Bostancı’da yer alan Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nde eylemler ikinci haftasına girerken öğrenciler, müdür ve idare tarafından baskılanmaya çalışılıyor.

Öğrenci ve mezunların, 28 öğretmenin kadro dışı bırakılması ve 14 öğretmenin kadroya geri alınmaması sebebiyle yarın lise önünde toplanarak gerçekleştireceği yürüyüş öncesi okuldaki bazı öğretmenlerin derslere girdikleri sınıflara “Yarın okula gelmeyin, polis gelecek” gibi telkinlerde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan öğrencilere bu uyarıları yapan öğretmenlerin, lisenin 2020’de proje okuluna dönüştürülmesi sonrası müdürün kendi kadrosunu oluşturmak adına okul kadrosuna aldığı, müdür ile yakın ilişkide olan öğretmenler olduğu ileri sürüldü.

Bir başka öğrenci ise bugün yaşananları şöyle anlattı:

“Okulun müdür yardımcısı Seda Şahin sınıflara girdi. Öğretmen atamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiğini, geçen hafta gerçekleştirdiğimiz eyleme ses çıkarmayacaklarını fakat yarın eyleme giden tüm öğrencilerin disipline verileceğini söyledi. Polisin okula geleceğini ve eyleme katılan her öğrenciyi kamera kaydına alacağından bahsetti.”

“ÇOK AĞIR DİSİPLİN CEZALARI VERİRİZ”

İdari kadrolar tarafından öğrencilere uygulanan baskı bununla da sınırlı kalmadı. Öğrencilerin geçen hafta pazartesi yaşananları protesto etmek amacıyla okul bahçesinde oturma eylemi düzenleyerek derslere girmemesinin ardından okul tarafından velilere, eylem gerçekleştiren öğrencilere ‘çok ağır disiplin cezaları verileceği’ yönünde bir SMS atıldı. Gönderilen SMS’in tamamı şu şekilde:

“Değerli Velilerimiz, 14 Nisan Pazartesi günü birçok proje okulunda ve bizim okulumuzda öğrencilerimizin bir kısmı öğleden sonraki derslere girmemiştir. Okulumuz gençleri bahçe kapısının önünde oturarak sloganlar atmıştır. Okul öğretmenleri ve idare olarak gençlerimize müdahale etmedik. Bir süre sonra dersliklere girmeleri konusunda uyardık. Ama maalesef öğrencilerimiz bizim değil dışardan gelen grubun talimatları ile hareket etmişlerdir. Gençlerimizi güvenliği açısından sınıflarda olan öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde birkaç öğretmen ve idare olarak gençlerimiz dersliklere gidene kadar yanlarından ayrılmadık.

Pazartesi gerçekleşen bu olayın dışarıdan organize edildiğini, programın ve sloganların onlara servis edildiğini de biliyoruz. Hafta içi boyunca durumu takip ettik. Gençlerimizin heyecanlarını anlıyoruz. Fakat yaptıklarının kesinlikle disiplin suçu olduğunu hatırlatmak ve bu konuda gerekeni yapmak durumunda maalesef biz kalıyoruz. Pazartesi günü ile ilgili hiçbir işlem yapılmayacaktır. Sadece gerekli inceleme yapılacaktır.

Ancak bundan sonra bu tür eylemlere kalkışan, diğer öğrencileri kışkırtan, sosyal medyada okulumuzu kullanarak paylaşım yapan öğrenciler çok ağır disiplin cezaları alacaktır. Konu ciddidir, önemle bildiririz. Saygılarımızla.”

EYLEM KIRMAK İÇİN GEZİ DÜZENLEDİLER

Müdür ve idarenin öğrencilerin eylemlerinin önünü kesme çabası bununla da sınırlı kalmadı.

Geçen hafta gerçekleşen eylem ardından okulda Heybeliada’ya bir gezi düzenleme yönünde karar alındı.

Bugün gerçekleşen gezinin, idare tarafından öğrencilerin eylemlerde kabalık olmasının önüne geçmeyi amaçladığını düşündüklerini belirten öğrenciler, gezi sebebiyle bugün gerçekleştirecekleri eylemi, yarına (22 Nisan Salı) erteledi.

Öğrenciler, yarın 14.30’da okul bahçesinde buluşup 15.30’da Bostancı Dahil’e doğru yürüyüş gerçekleştirecek.