Öğretmene tam sigorta haktır

Haber Merkezi

Kamuda çalışan ücretli öğretmenler aynı işi yaptıkları kadrolu öğretmenlere göre çok daha az maaş ve imkanlarla çalışıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan on binlerce ücretli öğretmeni ilgilendiren emsal nitelikte bir karar verdi. Kararla birlikte, haftada belirli saatlerin üzerinde derse giren ücretli öğretmenlerin sigorta primlerinin tam süre üzerinden yatırılması yönünde idareye tavsiyede bulunuldu.

KDK’ye yapılan bireysel başvuru üzerine verilen kararda, mevcut uygulamada ücretli öğretmenlerin girdikleri ders saatlerinin 7,5’e bölünerek prim gün sayısının hesaplanmasının, fiilen tam ay sigortalı sayılmalarını neredeyse imkânsız hale getirdiği vurgulandı.

SADECE DERS DEĞİL

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca imzasıyla yayımlanan kararda, öğretmenlik mesleğinin yalnızca sınıfta geçirilen ders süresiyle sınırlı olmadığı; derse hazırlık, ölçme-değerlendirme ve okul içi nöbet gibi görevlerin de çalışma süresinin parçası olduğu belirtildi.

Bu çerçevede KDK, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na şu tavsiyede bulundu: Sınıf öğretmenleri için haftada 12 saat, branş öğretmenleri için haftada 10 saat ve üzeri derse girilen dönemlerin, tam süreli çalışma kabul edilerek prim ödeme gün sayısının 30 gün üzerinden bildirilmesi.

30 GÜN SÜRE

Kararda, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 20. maddesi hatırlatılarak, MEB ve SGK’nin karar doğrultusunda yapacakları işlemleri 30 gün içinde KDK’ye bildirmeleri gerektiği kaydedildi.

15-20 GÜN İÇİN SİGORTA YAPILIYOR

Mevcut uygulamada ücretli öğretmenlerin sigortalarının 30 gün yatırılabilmesi için haftada 40 saate yakın derse girmesi gerekiyordu. Ancak mevzuat gereği ücretli öğretmenlere haftada en fazla 30 saat ders verilebildiği için bu durum fiilen mümkün olmuyordu. Bu nedenle ücretli öğretmenlerin sigortaları çoğu zaman ayda 15–20 gün üzerinden yatırılıyor, emeklilik ve sosyal güvenlik haklarına erişimleri zorlaşıyordu. KDK’nin tavsiyesinin hayata geçirilmesi halinde; haftada 12 saat derse giren sınıf öğretmenleri, haftada 10 saat derse giren branş öğretmenleri, ay sonunda 30 gün üzerinden sigortalı sayılabilecek. Kararın, ücretli öğretmenlerin geçmişe dönük hak talepleri açısından da emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.