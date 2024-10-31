Öğretmeni istismar eden sizin politikanız

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik mülakat sonuçlarında sıralamaların açıklanmamasına tepkiler sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakatın ‘‘adaletli’’ olduğunu savundu. Tekin, CHP’nin ataması yapılmayan öğretmenler için yaptığı oturma eylemini hedef aldı. İktidarın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi “mülakat kaldırılacak” sözüne karşın mülakatta ısrarcı olan Tekin, eylemin “öğretmenlerin duygularını istismar ettiğini” savundu. Tekin, “CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler” dedi.

ADALETSİZ DEĞİLMİŞ

Öğretmen atamalarındaki mülakat eğitimciler tarafından sık sık torpil, puanlamadaki eşitsizlikler ve liyakatsizlikle eleştirilmeye devam ediyor. Mülakatları “bir tek torpil, kayırma olmadan mülakatları tamamladıklarını” söyleyen Tekin, “Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma gibi beklentiler içerisine girdiler. Elleri avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar” diye konuştu.

Öğretmenlerin “duygularıyla ve onurlarıyla” oynandığını savunan Tekin, “Torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa, komisyonlarla ilgili gerekli itiraz sürecini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız, kimsenin eylem yapmasına gerek yok” dedi. "Partinin dışında o oyuncakların şarjı bitiyor, oynanmıyor onlarla. Bizden randevu istiyorlarsa milletvekili olarak randevu istesinler, oradaki oyuncaklarıyla gelip başkalarının duygularıyla oynamasınlar” ifadeleriyle CHP’li vekillerle alay eden Tekin şöyle konuştu: “Bir milletvekili olarak randevu istediklerinde kapım ardına kadar açık. Parti içerisinde oynasınlar diye ellerine verilen oyuncak unvanlarla randevu isterlerse ona kapım kapalı.”

CHP’nin önceki gün Ankara’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği oturma eylemi Bakan Tekin hakkında yapılan “görevi kötüye kullanma” suçundan suç duyurusunda bulunulmasıyla sona erdi. Oturma eylemene ilişkin MEB önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “İller arasında oluşan farklılıktan dolayı gençlere haksızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz. Sayın Bakan’ı mülakatlarla büyük haksızlıklara yol açtığı için, öğretmenleri zamanında ve yeterince atamadığı için, ücretli öğretmenlikle mağduriyete devam ettirdikleri için, ÇEDES’lerle tarikat ve cemaatlerle hiçbir pedagojik formasyonu olmayan kişileri okulları soktukları için, MESEM’lerde ölüm ve yaralanmalara müdahalede bulunmadıkları için, tarikat ve cemaatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı neredeyse MEB’in eş başkanlığı haline dönüştürdüğü için Sayın Yusuf Tekin’i istifaya devam ediyoruz.”