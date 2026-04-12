Öğretmeni katleden faile 126 yıl hapis istemi

HABER MERKEZİ

İstanbul Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik’in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Çelik’i öldüren ve bir öğretmenle 5 öğrenciyi yaralayan 17 yaşındaki F.S.B. hakkında 126 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede sanığa "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme" suçundan ve 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlamaları yöneltildi.

İddianamede F.S.B.'nin cinayeti aylar öncesinden tasarladığı yer aldı. Olay günü öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu tespit eden F.S.B.'nin, katlar arasında gezerek uygun anı beklediği ve tuvalette saklandığı kamera kayıtlarıyla kesinleşti. Adli Tıp raporu, öğrencinin akıl sağlığının yerinde olduğunu ve eylemi "öldürme kastıyla" gerçekleştirdiğini belgeledi. F.S.B.'nin daha önce "Birini öldürmek istiyorum" dediği ve çevresinde seri katil dizisine atıfla "Dexter" lakabıyla anıldığı öğrenildi.