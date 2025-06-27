Öğretmenin direniş mesaisi

HABER MERKEZİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özel okullarda çalışan öğretmenlerin taban maaş, güvenli çalışma, iş kolu düzenlemesi ve özlük haklarına dair taleplerinin karşılıksız kalması üzerine İstanbul’dan Ankara’ya başlattıkları yürüyüşe devam ediyor.

Öğretmenler yürüyüş boyunca karşılaştıkları ihlallerin yaşandığı yerlerin önünde de açıklama yapıyor. Bu kapsamda öğretmenleri 10 aylık sözleşmelerle çalıştırıp, yaz tatili haklarını gasp eden Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kursu önüne yürüyen öğretmenler, okullar kapanmasına, sınavlar bitmesine rağmen kursta meslektaşlarının çalıştırıldığına dikkat çekti.

MEB görmüyor.

Yürüyüşlerinin özel okul patronlarının suçlarını ifşa ederek, yaşanan usulsüzlüklerin delillerini toplayarak sürdüğünü dile getiren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, “Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kursunda 25-26 Haziran’da meslektaşlarının halen çalıştırılmasının da bir suç delili olduğunu söyledi. Taleplerimizden biri de kamudaki meslektaşlarımızla eşit haklardı. Bu eşit hakların da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ama MEB burada yaşanan usulsüzlüğü ne yazık ki görmezden geliyor. Sorumluluğu biz alıyoruz ve bu sorunların çözülmesi için yürüyoruz” dedi.

“TABAN MAAŞI İSTİYORUZ”

Özel sektörde çalışan öğretmenlere, kamuda çalışan öğretmenlerden daha düşük maaş verilmesini engelleyen taban maaş uygulamasının 2014’te kaldırıldığını belirten Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi Sevgi Süle, “Bu hakkımız şimdiki bakan Yusuf Tekin tarafından bir gecede elimizden alındı. Yürüyüşümüzün temel hedeflerinden biri de bu hakkın geri verilmesi” dedi.

“MUHATABIMIZ MEB’DİR”

“Artık sabrımız kalmadı. Geçinemiyoruz, kiralarımızı ödeyemiyoruz, çocuklarımızın masraflarını karşılayamıyoruz” ifadelerini kullanan Zeynep Demirel, muhataplarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olduğuna işaret etti.