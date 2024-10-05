Öğretmenin içtiği çaya bile göz diktiler

Haber Merkezi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara “çay, kahve setleri, su ısıtıcılarının kaldırılması” konulu bir yazı gönderildi. Okullarda öğretmenlerin kullandığı çay, kahve setleri, su ısıtıcılarının kullanılmasının “doğru bulunmadığı” belirtilen yazıda söz konusu aletlerin kaldırılması istendi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: “Okul ve kurum müdürlüklerinde görev yapan öğretmenlerin ve personelin soğuk ve sıcak içecekleri ısıtıcı ve benzeri teçhizatı kullanarak yapmalarının doğru olmadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda; yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı okul, kurum ve birim amirleri tarafından personele gerekli bilgilendirmenin yapılması, konu hakkında gerekli denetim ve hassasiyeti gösterilmesi rica ederiz” denildi.

Okullara gönderilen yazıya tepki gösteren eğitimciler, “Öğretmenin okulda kendi parasıyla içtiği çayı çok görürler! Çoğu yerde çalışana yemek, içecek ücretsiz verilir. Öğretmenler çay parasını cebinden verir ama ona da karışırlar” dedi.