Öğretmenler 4 aydır maaş alamıyor

İzmir Egekent 2’deki Uğur Okullarında çalışan öğretmenler, 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl işten çıkarılan, istifaya zorlanan ve kıdem tazminatları ödenmeyen öğretmenlerin de bulunduğu okulda, yönetimin buna rağmen yatırımlarına devam ettiği ve Egekent 2’de yeni bir şube açtığı ifade ediliyor. Öğretmenler, “Bizden her şeyi istiyorlar ama emeğimizin karşılığı olan maaşlarımızı vermiyorlar” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Evrensel’de yer alan habere göre konuyla ilgili konuşan bir öğretmen, “Yaz maaşlarımız yatırılmadı. Benim şuan temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı maaşlarım içeride. Daha önce de vardı, sıkıştırarak 1-2 maaş kadar alabildik. Ancak bu seferde güncel 4 aylık tutarı alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yöneticilerin kendilerine ekim ayında tüm alacakların ödeneceğine dair söz verdiğini belirten bir başka öğretmen, “Yeni şube açtılar Egekent 2’ye. Yöneticilerden de tüm paranın oraya harcandığı gibi şeyler duyduk. Ancak bizim emeğimiz böyle keyfi ve hukuksuz bir şekilde gasbedilemez. Yöneticiler bizden her şey istiyorlar, biz ise bir tek emeğimizin karşılığı olan maaşlarımızı istiyoruz” diye konuştu.

"HAKKIMIZ GASBEDİLİYOR"

Çalışma koşullarına dair de konuşan öğretmen, “Sabah 08.30-16.30 arası mesaimiz. Ancak haftasonları veli toplantıları oluyor. Teneffüste kat nöbetleri oluyor. Normalde devlet okulları gibi sözleşmemiz. Bunlar için ek ödeme almamız gerekiyor ancak biz maaşımızı dahi alamıyoruz. Dolayısıyla fiilen mola ve dinlenme hakkı da gasbediliyor” dedi.

Konu ile ilgili tepkisini dile getiren bir başka öğretmen ise, 2 yıldır kurumda çalıştığını belirterek, “4 ay boyunca maaş alamayınca işten ayrılmak istedim. 4 maaşın yanısıra yol ücretlerimiz de içeride kaldı. Hala resmi olarak çıkışımı vermediler. İstifaya zorluyorlar ve karşılığında da cüzi bir para teklif ediyorlar. Alacaklarımın toplamı 150 bin liranın üzerinde, ancak bana ‘istifa et 50 bin lira verelim’ diyorlar. Alacaklarımın 3’te 1’ini teklif ediyorlar” diye konuştu.

Sürecin davalık olduğunu kaydeden öğretmen, “İhtar çektik ve çıkışım Milli Eğitim’den düşüldü aslında. Ancak kurum SGK çıkış bildirimini yapmıyor. Bugün avukatımla birlikte suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.