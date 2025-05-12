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Öğretmenler adil ve planlı atama bekliyor

Güncel
  • 12.05.2025 05:00
  • Giriş: 12.05.2025 05:00
  • Güncelleme: 12.05.2025 05:00
Öğretmenler adil ve planlı atama bekliyor
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2024-2025 yılı için açıkladığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ataması yapılmayan öğretmenlerin tepkisi sürüyor. Branş dağılımında önceki yıllara göre kontenjan sayılarının eşit şekilde dağıtılmamasına tepki gösteren öğretmenler, Ankara Ulus’ta bir araya geldi.

Öğretmenler, "Adil ve planlı bir atama süreci yürütülmelidir” dedi. 2024 KPSS’ye ek atama isteyen öğretmenler taleplerini sıraladı: "Atanamayan öğretmen yoktur, atamayan sistem vardır. Taleplerimiz nettir, ücretli öğretmenlerle idare edilmeye çalışılan eğitim sistemi için, en az ücretli öğretmen sayısı kadar ek atama yapılmalıdır. Adaletsiz dağıtılan branş kontenjanları, adaletli, şeffaf ve ihtiyaca uygun dağıtılmalıdır. Atamalarda mülakat değil, liyakat esas alınmalıdır. Öğretmenlerin insanca yaşaması için atama süreci keyfi değil, planlı olmalıdır."

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