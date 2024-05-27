Öğretmenler barikatları aştı

Özel sektör öğretmenleri, taban maaş talebiyle Ankara’da yürüdü. Polis sert müdahalede bulundu, bir polis silah çekti. Öğretmenler her şeye rağmen Meclis’e kadar yürüyüp taleplerini dile getirdi.

Haber Merkezi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın çağrısı ve taban maaş talebiyle öğretmenler Ankara’da bir araya geldi. Sendikanın Ankara İl Temsilciliği önünde toplanan özel sektör öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü. Öğretmenler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Dünyanın hiçbir yerinde, eğitimi gelişmiş hiçbir ülkesinde özel sektör öğretmenleri diye bir meslek yok. Ama AKP tam bir tarikatlar, cemaatler koalisyonu. Eğitimi; hem kamusal hem özel eğitim olarak patronların ve cemaatçilerin isteklerine göre tanzim etmeye devam ediyor” dedi.

Irmak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in özel sektör öğretmenlerine taban maaş sözü verdiğini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: “Ama bakan daha sonra bu sözünden vazgeçti. Çünkü sarayın eğitim programı kurulunda yer alanlar aynı zamanda özel sektör alanındaki patronlar, hem özel sektörü bir şekilde dizayn ediyorlar hem de devlet okullarındaki eğitimi bu biçimiyle tanzim ediyorlar. Yetmiyor gericileştiriyorlar, dinselleştiriyorlar, piyasalaştırıyorlar.” Açıklamanın ardından Meclis’e yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Bir polisin silah çekmesinin ardından öğretmenler, "Bize nasıl silah çekersiniz, sizi biz yetiştiriyoruz" diyerek tepki gösterdi. Öğretmenler, polis engeli kalkana kadar MEB önünde beklemeye başladı. Öğretmenlerin burada başlattığı direniş sonuç verdi ve polis barikatı kaldırıldı. Öğretmenler bakanlık önünden Meclis’e Sözünü tutmayan Bakan Tekin istifa" sloganlarıyla yürüdü.

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HAKKIMIZI GERİ ALACAĞIZ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy ise “Taban maaş uygulamasının geri gelmesindeki engel nedir? Ücretli öğretmenlik diye bir düzenin var olduğu bir sistemde bakanlık yapmak ne demek? Çok net bir şekilde soruyoruz; sadece eğitim baronlarını mutlu eden öncelikle yüz binlerce öğretmene atama sözüyle, tavan maaş vaadiyle yalan konuşan bir bakan olmak size nasıl hissettiriyor?” dedi. Önceki kanunda özel sektör öğretmenlerinin adının anılmadığını savunan Aksoy şöyle dedi: “Bu kez uyarıyoruz, taban maaş hakkımız derhal geri geri getirilecek. Öğretmenlik meslek kanunu açıklanana kadar bir direniş haftası ilan ediyoruz.”