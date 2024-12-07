Öğretmenler baskılara rağmen nöbette: Umutlarımız ezildi

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin yaptığı mülakat sonuçlarında, kontenjan dışında kalan eğitimciler dün yine Bakanlık önünde bir araya geldi.

Önceki gün başlattıkları Ek Atama Nöbeti’nde polis tarafından darp edilerek gözaltına alınan ataması yapılmayan öğretmenler, MEB önünde yaşananlara tepki gösterdi. Eğitimciler, mesai saatinin sonuna dek nöbetlerini sürdürdü. Öğretmenlerin eylemine, eğitim sendikalarının temsilcileri ve siyasiler de destek verdi.

“Gördüğümüz şiddetten dolayı bedenlerimiz ezildi” diye konuşan öğretmenler, “Herkes bilmeli ki ezilen bizlerin bedenleri değil, ezilen öğretmenlerin alın teri, öğretmenlerin emeği, öğretmenlerin umutlarıydı” dedi.

Ataması yapılmayan öğretmenlar ayrıca MEB Personel İşleri Müdürü Bülent Çiftçi ile görüştü. BirGün’ün edindiği bilgilere göre Çiftçi, eğitimcilere ek atama için kanun çıkarılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Çiftçi’nin öğretmenlere ‘‘Dava açın’’ dediği öğrenildi.

MUHATAP ARIYORUZ

MEB önünde yapılan açıklamada konuşan ataması yapılmayan öğretmen, önceki günkü eylemde öğretmenlerin amaçlarının farklı gösterilmeye çalışıldığını vurguladı.

Öğretmen, "Burada yalnızca biz öğretmenler değil, ailelerimiz de var. Bu şekilde bir müdahaleyi, muameleyi kabul etmiyoruz. Bu haklılığımızın bir muhatabını istiyoruz. Bakan Yusuf Tekin'in öncelikle bizi gerçekten muhatap almasını, bu kadar öğretmenin sıkıntısının gerçekten sonuca vardırılmasını istiyoruz. Biz pes etmiyoruz." diye konuştu.

‘ARTIK ÇÖZÜM İSTİYORUZ’

Burada konuşan bir başka ataması yapılmayan öğretmen, yaşadıkları mağduriyet giderilinceye kadar MEB önünde olacaklarını belirtti.

Öğretmen, “Artık çözüm istiyoruz. Hakkımızı arıyorken bizleri farklı kimliklerde, farklı değerlerle amacımızın dışına çıkarmaya çalışanlar oldu. Gördüğümüz şiddetten dolayı bedenlerimiz ezildi ancak herkes bilmeli ki ezilen bizlerin bedenleri değil, ezilen öğretmenlerin alın teri, öğretmenlerin emeği, öğretmenlerin umutlarıydı’’ dedi. Öğretmen son olarak şu ifadeleri kullandı: Burada farazi bir şekilde dümdüz belgelerle, haklılığımızla bakanlıkta muhatap arıyoruz. Verdiğiniz sözlerin arkasında durun. 'Mülakat gibi mülakat yapacağız' dediniz ama perde arkasında bu mağduriyeti tek tek itiraf ettiniz.”

∗∗∗

HAKSIZLIĞI ORTADAN KALDIRIN

MEB önünde konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, MEB eliyle yaşatılan haksızlığın ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Irmak, mülakatların kalıcı olarak kaldırılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Arkadaşlarımızın hakkını kendilerine iade edilmesi neden bu kadar zor? Bu haksızlık ortadan kaldırılsın. Aksi takdirde, diğer eğitim sendikaları ile beraber mücadeleyi birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.’’

∗∗∗

EĞİTİMCİLERE KAPI DUVAR OLDUNUZ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ise, “Bakanlığın tek bilmediği şey adalet duygusudur. En büyük hayal kırıklığını, en büyük adaletsizliği bu öğretmenler yaşıyor. Bir mülakat sistemini bile ellerine gözlerine bulaştırdılar. Buradan Mehmet Şimşek’e, Yusuf Tekin’e söylüyoruz: Öğretmenler kindar değil. Burada düşmanlık yaratmak için bulunmuyorlar. Siz görüşmeyeceğiniz için saatler taşın üstünde oturuyor” diye konuştu.

∗∗∗

VERDİĞİNİZ SÖZLERİ ARTIK TUTUN

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in mülakatların kaldırılacağı yönündeki açıklamalarını anımsattı. Ergin, şöyle konuştu: ‘’Cumhurbaşkanı bizzat kendisi mülakatı kaldıracağının sözünü vermişti. Yusuf Tekin’e soruyoruz; Mülakat gibi mülakat bu mudur Yusuf Tekin? 1300’e kadar bizim tespit ettiğimiz dayanakları belli olmayan hak gaspları var. Demokratik haklarını kullanan ve sadece muhatap arayan öğretmenler burada. Muhatap sizsiniz Yusuf Tekin. Öğretmenlerin demokratik hakları da gasp edilmiştir."