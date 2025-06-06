Öğretmenler bayramı boş cüzdanla karşıladı

Haber Merkezi

İstanbul Maltepe'de 4 bine yakın öğretmenin ek ders ücreti ödenmediği iddia edildi. Evrensel’in haberine göre, Eğitim-İş, MEB’i öğretmenlerin ek ders ödeme tarihleriyle ilgili kalıcı bir çözüm üretmeye çağırdı.

İstanbul'da eğitim emekçilerinin yaşadığı ekonomik koşulların zor olduğu vurgulayan açıklamada, "İstanbul'da pek çok ilçemizde ek ders ücretleri öğretmenlere yatırılmadı ve bayram sevinçlerinin gölgelediği görülmektedir. Ne yazık ki 4 bine yakın öğretmen Kurban Bayramı’na parasız girmek zorunda kaldı. Öğretmenler, Maltepe ilçesinde geleneksel bayram adetlerinden olan bayramlık elbise, ayakkabı hediyelerini çocuklarına alamadı" denildi.