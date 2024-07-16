Öğretmenler direndi ÖMK ertelendi: Mücadeleyi sürdüreceğiz

1 ila 22’nci maddeleri TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin ikinci bölümüne yönelik görüşmeler ertelendi. Öğretmenler, kazanılmış haklarını ellerinden alacak ve mesleklerinin itibarını zedeleyecek ÖMK’ye karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Etki Can BOLATCAN



Öğretmenlerin, AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ne karşı ilk günden beri yürüttükleri kararlı mücadele sonuç verdi. Eğitimcilerin tepkisini çeken kanun teklifinin 22 maddelik birinci bölümünün kabul edilmesinin ardından teklifin ikinci bölümüne yönelik görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.

Kanun teklifinin geri çekilmesi talebiyle başlattıkları nöbetin 14’üncü gününde öğretmenler, 13 gündür bulundukları Milli Egemenlik Parkı’ndan polis zoruyla çıkartıldı. Parktan çıkarılan öğretmenler parkın yanında basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen adına yapılan basın açıklamasında, “Öğretmenlik Meslek Kanun teklifine karşı yürüttüğümüz mücadele sonuç verdi. Genel Kurul görüşmelerinin ertelendiği açıklandı. Mücadelemiz büyüyerek devam edecek” denildi.

"DİRENİŞ DEVAM EDECEK"

Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, iki sene önce çıkarılan meslek kanununun öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretmediğini vurguladı.

TBMM’de görüşülen kanun teklifinin de önceki kanundan farksız olduğunu belirten Irmak, şunları söyledi:

“Eğitim emekçilerinin hiçbir sorununa yanıt vermeyen kanun teklifine karşı günlerdir nöbet tutuyoruz. Bu kanun eğitim emekçilerini kapsamadığı gibi, öğretmenleri bir kılıfa sokmaya ve oluşturulmaya çalışılan gerici bir ittifakın, müfredatın parçası haline getirmeye çalışıyor. Bizim itirazımız da buna dönüktü. Ve bu itiraz, bu irade, günlerdir sürdürülen bu mücadele bir kez daha gösterdi ki mücadele edenler kazanır. Öğretmenlerin direnişi, bu kanun teklifi Eylül’e de kalsa Ekim’e de kalsa devam edecek.”

ÖĞRETMENLERİ AYRIŞTIRAN KANUN

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin ertelenmesinin ardından BirGün’e konuşan Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş de Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ancak eğitim emekçilerinin ve eğitim sendikalarının görüşlerinin alınarak hazırlanabileceğinin altını çizdi.

İktidar tarafından hazırlanan kanun tasarısında öğretmenlerin taleplerini ve haklarını içeren bir düzenlemeden çok öğretmenleri ayrıştıran, öğretmen akademilerini kuran ve öğretmenlere yeni cezalar getiren bir düzenlemeyle karşılaştıklarını söyleyen Güneş, “Bugün 14’üncü Gününe giren nöbet eylemimiz devam ediyor. 9 Temmuz’da MEB önünde toplanarak Meclis’e yürümek istedik ancak kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesine uğradık. Biber gazına maruz kaldık, gözaltına alındık, 10 saate yakın bir süre abluka altına alındık” dedi.

Meclis’in geri adım atmasında eğitim emekçilerinin verdiği mücadelenin etkili olduğunu değerlendiren Güneş, görüşmeler ertelense meslek kanununun bütünlüklü olarak geri çekilmesi ve hazırlanacak meslek kanunun eğitim emekçileriyle beraber hazırlanması gerektiğini ifade etti.

"RÜYALARINA GİRECEĞİZ"

Nöbetin ilk günden beri sürdürüldüğü Milli Egemenlik Parkı’na 14’üncü günde alınmadıkları için nöbetlerine parkın yanında devam ettiklerini söyleyen Zülküf Güneş, parkın etrafı kapatıldığı için yurttaşların da parktan yararlanamadığını belirtti. Eğitim Sen’li Zülküf Güneş, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini, “Parkları kapatsalar caddelerde mücadele edeceğiz, caddeleri kapatsalar meydanlarda olacağız, meydanları kapatsalar rüyalarına gireceğiz” ifadeleriyle dile getirdi.