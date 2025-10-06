Öğretmenler geçim derdiyle boğuşuyor

HABER MERKEZİ

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde de öğretmenler, eğitimde yaşanan sorunlarla karşı karşıya.

MEB attığı her adımda mesleğin saygınlığına zarar vermeye devam ederken Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan eğitimden şiddete, kariyer basamaklarından Milli Eğitim Akademisi’ne, ataması yapılmayan öğretmenlerden mülakat mağdurlarına dek eğitimciler bugünü birçok sorunla karşıladı.

Eğitim İş tarafından yapılan açıklamada, "5 Ekim, ülkemizde bir kutlama değil, hak arama günü haline gelmiştir. Ne yazık ki ülkemizde öğretmenler, hak ettikleri saygınlıktan uzak, ekonomik ve sosyal açıdan büyük baskılar altında görev yapmaktadır. Yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışmaya mahkûm edilen, sözleşmeli ve ücretli istihdam politikalarıyla güvencesizliğe itilen eğitim emekçilerimiz siyasi kadrolaşmaya ve liyakatsiz yönetim anlayışının gölgesinde meslek onurlarını koruma mücadelesi vermektedir" denildi. Türkiye’de öğretmen maaşlarının kâğıt üzerinde artsa da alım gücü bakımından OECD ortalamasının oldukça gerisinde olduğunu belirten Eğitim İş açıklamasında, "Öğretmenler yoksulluk sınırının altında değil; insanlık ve meslek onuruna yaraşır ücretlerle çalışmalıdır. Tüm öğretmenler tam güvenceli statüye geçirilmelidir. Laik, bilimsel, çağdaş, kamusal, parasız ve karma eğitim ilkeleri eğitim sisteminin temeline yerleştirilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, "Nitelikli bir eğitim ancak nitelikli, özgür, güvenceli öğretmenlerle mümkündür. Bunun için öğretmen yetiştirme politikaları bilimsel esaslara göre düzenlenmelidir. Tüm öğretmenler kadrolu ve güvenceli istihdam edilmelidir. Haksız ve hukuksuz biçimde KHK’lerle ihraç edilen tüm meslektaşlarımız derhal görevlerine iade edilmelidir. Mesleğimizin saygınlığı yeniden tesis edilmelidir" denildi.