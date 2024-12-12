Öğretmenler geri adım atmıyor

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik yaptığı mülakat sonuçlarında, kontenjan dışında kalan eğitimcilerin mücadelesi sürüyor. Ek atama talebiyle Bakanlık önünde ‘Ek Atama Nöbeti’ tutan eğitimciler, yarın aynı taleple Ankara’ya yürüyüş başlatacak. Öğretmenler, sabah saat 09.00’da Bolu Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapacakları açıklamanın ardından Ankara’ya doğru yürüyüşe geçecek. Ankara’da bulunan Meclis Parkı’na dek sürecek olan yürüyüşe çok sayıda öğretmen katılacak. “Öğretmenler adalete yürüyor” eyleminde ataması yapılmayan öğretmenlerin talebi ise mülakat sonuçlarıyla kontenjan dışına itilenler için ek atama yapılması.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin mücadelesinde öncü isimlerden biri olan ataması yapılmayan Felsefe öğretmeni Özkan Özdemir, eğitimcilere verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Mülakatlar mülakat gibi yapılacak” sözünü anımsatan Özdemir, “Mülakatlar mülakat gibi yapılmadığı için hakkımızı aramak ve adalet talebiyle yürüyeceğiz” dedi.

SORUMLULUK ALMIYORLAR

Felsefe branşında kontenjanın 232 olduğunu ifade eden Özdemir, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucu ile kontenjan içinde olduğunu anımsattı. Mülakat sonucuyla birlikte sıralamasının 296’ya geriletildiğini ifade eden Özdemir, “Aynı komisyonda sınava girdiğim arkadaşıma farklı bir puan verilirken bana farklı bir puan verildi. 86 kişi geriletildim ve atamam yapılmadı” dedi.

Özdemir, “Her komisyonda farklı puanlar verildi. Van’da farklı, İstanbul’da daha farklı… Meclis’te yaptığımız görüşmelerde bazı komisyonlar ve hatta bazı okullar özelinde bazılarının cimri bazılarınınsa bonkör davrandıklarını öğrendik. Atamaların her defasında KPSS puanının esas alınarak yapılmasını talep ettik” ifadelerini kullandı.

En az 2 bin 200 öğretmenin sıralamasının değiştiğine dikkat çeken Özdemir son olarak şunları söyledi: “Bakan her ne kadar 60 bin aday arasından 1100 öğretmenin sıralaması değişti dese de bu sayı söylediklerinden çok daha yüksek. Bu sorumluluktan kaçma manevrasıdır. Siyasi ikbal uğruna Sayın Bakan bu gerçekleri söylemiyor. Bakanlık önünde yaptığımız Ek Atama Nöbeti sırasında MEB Personel Müdürü Bülent Çiftçi ile görüştük ancak kendisi görüşeceği kişilerin öncü isimlerden olmasını istemedi. Bu konuya vakıf, hakkını aramaktan çekinmeyen kişilerle görüşmek istemedikleri anlamına geliyor.”