Öğretmenler greve çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler okulda ayrımcılık olduğunu vurgulayarak greve çıktı. Okul önünde yaptıkları açıklamayla kararlarını duyuran öğretmenler, "Ortalama yirmi beş yıllık mesleki deneyimimize rağmen utanç verici bir maaşla çalıştırılıyoruz. Yoksulluk sınırı 92.547 TL olmuşken, İstanbul gibi pahalı bir şehirde haftada 27 saat derse giriyor ve ortalama 60.000 TL maaş alıyoruz. Derslerimiz 50, teneffüslerimiz 5 dakika. Öğle yemeği için ayrılan 30 dakikada ne doğru dürüst yemek yiyebilmek ne de dinlenebilmek mümkün" dedi.

Türkiye’deki her okulda olduğu gibi derslerin 40 dakika, teneffüslerin 10 dakika olması gerektiğini okul yönetimine ilettiklerini kaydeden öğretmenler, "Okul yönetimi ise 'İtalya’da dersler 60 dakika, 40 dakikaya düşürürsek İtalyan öğretmenler maddi kayba uğrar' diyerek taleplerimizi reddetti. Özel İtalyan Lisesi İtalyan devletine bağlı bir okul olsa da Türkiye sınırları içindedir ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Okul programı İtalya’nın şartlarına göre değil, Türkiye şartlarına göre hazırlanmalıdır" diye konuştu.

SORUMLU İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'DIR!

Okul yönetiminin kendilerine 2025 yılı için % 0, 2026 yılı için %15, 2027 yılı için ise % 0 zam teklif ettiğini belirten öğretmenler taleplerini şu ifadelerle aktardı:

"Bu teklif emeğimizi ve mesleki saygınlığımızı açıkça yok saymaktadır. Biz iş yerimizde İtalyan öğretmeler ile eşit çalışma yükü, eşit saygı ve eşit yönetim anlayışı çerçevesinde çalışmak istiyoruz. Hakkımız olanı, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Öğretmen maaşlarını ödeyen İtalyan devleti, İtalyan öğretmenin Türk öğretmenden 5 kat daha fazla maaş alması gerektiğini savunuyorsa bu, ayrımcılıktır. İtalyan öğretmenlerin tamamı sendika üyesiyken, Türk öğretmenlerin sendikalı olmasının ardından sendikanın yetki belgesine mahkeme yoluyla itiraz edilmesi ayrımcılıktır. Biz bir kimliği, diğerinden üstün tutan anlayışa karşıyız. Bu nedenle okul yönetiminin benimsediği ayrımcılığın bir an önce sona ermesini istiyoruz. Grev kararı alınmasının ardından yaşanacak herhangi bir fesih işleminin Anayasal suç olacağını hatırlatıyoruz. Grev kararımız, mesleki onurumuzu, emeğimizin değerini korumak için alınmış meşru ve zorunlu bir karardır. Çünkü eğitim ancak onurlu öğretmenlerle güçlenir."