Öğretmenler hakkında CİMER’e yazıldığı öne sürülen şikayetlere ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada velilerin öğretmenler hakkında CİMER’e yaptığı şikayetler oldukları öne sürülen paylaşımların gerçeği yansıtmadıkları ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber mecraları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve velilerin öğretmenlerle ilgili CİMER’e yaptığı iddia edilen başvuru metinleri dezenformasyon içermektedir. Spekülasyon amaçlı kurgusal nitelikteki bu paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca “yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar” ile “başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan” başvurular işleme alınmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Velilerin öğretmenlere ilişkin CİMER'e yaptığı şikayetler başlığıyla çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda CİMER'e gönderildikleri belirtilen absürt nitelikleri ön plana çıkarılan kimi paylaşımlar yer almıştı.

Söz konusu paylaşımlarda öğretmenlerin kalem rengi kullanımı, sosyal medya paylaşımları, sınıf içi uygulamaları ve kişisel tercihleri üzerinden yapılan veli şikayetleri olduğu iddia edilen başvurular yer alıyordu.