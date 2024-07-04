Öğretmenler hakları için nöbette

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri sürerken öğretmenler de TBMM önündeki Milli Egemenlik Parkı’nda başlattıkları nöbet eylemini sürdürüyor.

Etki Can BOLATCAN

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’ne “Hayır” diyen öğretmenler, TBMM önündeki Milli Egemenlik Parkı’nda nöbet tutmayı sürdürüyor.

BirGün’e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin eleştiriler sonucunda yenilikler yapılacağı, eksikliklerin giderileceğinin ifade edildiği anımsattı. Bunun üzerine öğretmenlein sorunların çözüleceği beklentisine girdiklerini ifade eden Irmak, “Ancak dağ fare doğurdu. Çünkü yeni teklif bırakın sorunları çözmeyi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni uygulayacak öğretmenler yetiştirmeyi önceleyen, Eğitim Fakülteleri’ni önemsizleştiren bir içerikte. Çünkü yeni açılacak Milli Eğitim Akademileriyle kendi kadrolarını yetiştirecek, Eğitim Fakülteleri’ni ortadan kaldıracaklar” dedi.

Yasalaştırılmaya çalışılan teklifin hiçbir öğretmenin talebini karşılamadığını, cinsiyet ayrımcılığına çözüm getirmediğini, öğretmene yönelik şiddete karşı önlem almadığını ve öğretmenlere güvence sağlamadığını dile getiren Irmak şunları söyledi:

“Öğretmenlerin hiçbir sorununu çözmeyen bir kanunla karşı karşıyayız. Özel sektör öğretmenleri de 40 gündür burada direnişte. Onlar da Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ellerinden alınan taban maaş hakkını geri istiyor. Kanunda onlara ilişkin de hiçbir şey yok. Kamuda çalışan öğretmenlerin de mesleki hayatlarını tehlikeye atan bir meslek kanunu tartışılıyor. Bu nedenle basın açıklamaları yaptık, komisyona çağrılan arkadaşlarımız önerilerini sundu. Öğretmenlerin taleplerini ve kanunun bu şekilde yasalaştırılmaması adına uyarılarımızı en yakından duyurmak için Meclis önünde nöbetimize başladık.”.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ BU KANUNA SIĞMAZ

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ve Milli Eğitim Akademisi’nin sadece eğitim emekçileri için değil Türkiye’nin geleceği için de karanlık birer adım olduğunu belirten Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci de “Öğretmenler, burada sadece kendi meslekleri için değil Türkiye’nin aydınlık geleceği ve çocuklarımızın düşleri için bulunuyorlar. Şu an görüşülen metin, öğretmenlik mesleğinin tabutuna son çiviyi çakacak kadar özensizce, dikkatsizce ve öğretmene düşman bir anlayışla hazırlanmıştır” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılma sürecinin derinleştiğine tanıklık edildiğini belirten İkinci, şöyle devam etti:

“ÖMK ve Milli Eğitim Akademisi; okullarda eğitim hakkının paralı hale getirildiği, öğretmenlerin araçsallaştırıldığı, bilimsel eğitimden uzaklaşıldığı, tarikatların bizzat bakanlık tarafından aktörleştirildiği bir süreç içerisinde yasallaşıtırılmak isteniyor. Buna itiraz etmemek sadece mesleğe değil, memlekete karşı sorumsuzluk anlamına gelir. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaş hakları için Meclis önünde başlattıkları nöbetin 40’ıncı gününe ulaştı. Ayrım gözetmeksizin herkesin iş güvencesinin olduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetildiği, öğretmenlerin ayrıştırılıp itibarsızlaştırılmadığı bir kanuna ihtiyaç var. Ancak bu kanun sürecin başından itibaren siyasi iktidarın ideolojik ihtiyaçlarına uygun bir perspektifle hazırlandı. Öğretmenlik mesleği bu kanuna sığmaz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ NÖBETTE

Taban Maaş hakları için 40 gündür nöbette olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İstanbul Meclis Üyesi Burcu Çıra da da “Asgari ücret veya asgari ücret dolayında maaş alıyoruz. Ben nöbete İstanbul’dan geldim. İstanbul’da bir ev kirası asgari ücrete denk veya daha fazla. Böyle bir yaşamdan bahsedilemez, biz aslında insanca yaşam mücadelesi veriyoruz” dedi.

Bir özel okulda öğretmenlik yapan Hilal Uludağ ise asgari ücret ya da altında bir rakamla hafta sonları da dahil çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Uludağ, sorunları çöülene kadar nöbeti sürdüreceklerini ifade etti.