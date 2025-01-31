Öğretmenler haklarını istiyor

Engelli bireylere verilen eğitim desteği yüzde 30 artırıldı. Bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin de maaşlarına yapılacak zam oranı böylece belli oldu. Özel eğitim öğretmeni Sümeyye Altundağ, öğretmenlerin bu gelirden pay alamadığını alsa bile çok düşük ücretlere çalıştığını söyledi.

Asgari ücrete gelen yüzde 30 zammın ardından özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere eğitim desteğine de yüzde 30 zam yapıldı. Buna göre; açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 liradan, 6 bin 100 liraya, grup eğitimi için ise aylık bin 314 liradan, bin 708 liraya çıkarıldı.

51 bin 500’den fazla kişinin çalıştığı, 525 bin özel gereksinimli bireye hizmet veren 3 bin 277 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin ödeneklerine yüzde 30 zam yapılmasıyla beraber, bu merkezlerde çalışan kişilere de yapılacak zam oranı belli olmuş oldu.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İstanbul Temsilcisi ve aynı zamanda özel eğitim öğretmeni Sümeyye Altundağ, “Eğitim bir kamu hizmetidir ve öğretmenlerin insanca yaşayabileceği bir ücret ve eşit çalışma koşulları zorunluluktur” diye konuştu.