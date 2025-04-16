Öğretmenler için 10 bin imza

İzmir Atatürk Lisesi’nde (İAL) öğrenciler, 50 öğretmenin görevden alınmasını protesto etmek amacıyla okul bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdi. Güneşli havada şemsiyelerle oturan öğrenciler, oturma eyleminin ardından mezunlar ve velilerle birlikte Konak Meydan’a yürüdü. Başlatılan imza kampanyası ile 10 binden fazla imza toplandı.

Kampanyaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da imza atarak destek verdi. Başkan Tugay, İzmir Atatürk Lisesi gibi ülkenin farklı okullarında hayata geçirilen bu yanlış uygulamaya karşı olduğunu ifade etti. İmza kampanyasına, 1949 mezunu Nihat Baran’da destek verdi. 1931 doğumlu 94 yaşındaki Nihat Baran, en kıdemli İAL’li olarak 50 öğretmenin görevlerinden alınmasına tepki gösterdi.

Toplanan imzalar İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Müdürlük binası önünde yapılan basın açıklamasını veliler adına Mahir Dinç okudu. Açıklamaya Eğitim Sen İzmir Şubeleri de katıldı. Yapılan haksızlıklara karşı susmayacaklarını dile getiren Dinç, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8 Nisan’da açıkladığı proje okullarına öğretmen atamalarının şeffaflık ve liyakat ilkelerinden uzak yapıldığını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim aldığı İzmir Atatürk Lisesi'nde yıllardır görev yapan 50 öğretmene tekrar görev verilmemiş ve bu öğretmenler norm fazlası durumuna düşürülmüştür. Bu sayı, okulun öğretmen kadrosunun üçte ikisini oluşturmaktadır” dedi.

OKULUMUZ ZARAR GÖRÜYOR

Veliler olarak atamaların yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını düşündüklerini dile getiren Dinç, “Okulumuzun uzun yıllara dayanan eğitim kültürünü zedeleyici bir nitelik taşıdığını düşünüyoruz.

Okulumuzun başarısının ve kimliğinin temelinde yer alan eğitim bütünlüğünün zarar görmesinden kaygı duyuyoruz” diye konuştu.

NİTELİKLİ EĞİTİM TALEBİ

Yalnızca İzmir Atatürk Lisesi’nde değil tüm proje okullarında yaşanan hukuksuzluğa karşı çıktıklarını ifade eden Dinç, “Çocuklarımızın nitelikli, süreklilik taşıyan ve çağdaş değerlere dayalı bir eğitim alma hakkını savunuyoruz. Bu atamaların iptal edilmesini ve gelecekteki tüm atamaların açık kriterlerle, liyakat ve şeffaflık esaslarına uygun biçimde yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENİME DOKUNMA

Eğitimin siyasi amaçlarla yürütülmemesi gerektiğini belirten Dinç, “Eğitimin, adalet, bilim ve çocuklarımızın yüksek yararı temel alınarak yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, çocuklarımızın geleceği için sesimizi yükseltiyor, 'Öğretmenime dokunma' diyoruz” ifadelerine yer verdi.