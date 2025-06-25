Öğretmenler Kadıköy'den Ankara'ya seslendi: "Yaşamak, mesleğimizi yaşatmak istiyoruz"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özel sektör öğretmenleri olarak, maaş, izin, sözleşme ve özlük hakları bakımından kamu öğretmenleri aralarındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki taleplerini duyurmak amacıyla 25 Haziran’da İstanbul’dan Ankara’ya yürüme kararı almıştı.

Öğretmenler, başlayacakları yürüyüş öncesi, basın açıklaması gerçekleştirmek üzere Kadıköy’de bulunan sendika genel merkezi önünde bir araya geldi. Öğretmenlerin buluşması öncesinde sendika genel merkezinin bulunduğu sokak polis tarafından abluka altına alındı. “Öğretmenler veriyor mücadele dersini”, “Sömürü heryerde, çözüm birlikte mücadelede” sloganları atan öğretmenler, “Öğretmenliği yaşatacağız, insanca yaşayacağız” ve “Öğretmenlerin talepleri duyulsun, Milli Eğitim Komisyonu acil toplansın” pankartları açarak basın açıklamasını okudu.

"AĞIR ÇALIŞMA YÜKÜ ALTINDA, DÜŞÜK MAAŞLARLA ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR"

Açıklamada, haftada 45 saati aşan ağır çalışma yükü altında ezildiklerini, asgari ücret düzeyinde ya da daha düşük maaşlarla çalışmak zorunda bırakıldıklarını, belirli süreli sözleşmeler nedeniyle işsizlik tehdidiyle karşı karşıya bırakıldıklarını, sendikal faaliyetleri engellenerek örgütlenme haklarının elinden alındığı belirten özel sektör çalışanı öğretmenler, “Eşit işe eşit hak, en temel insan hakkıdır” diyerek, kamu öğretmenleriyle maaş, izin, sözleşme ve özlük haklarında eşitlik taleplerini dile getirdi.

Taleplerin “Taban maaş uygulaması derhal hayata geçirilmelidir. Belirsiz süreli iş sözleşmesi temel istihdam biçimi olmalıdır. Eğitim ve Güzel Sanatlar İş kolu kurulmalıdır. Özlük haklarında kamu-özel ayrımı son bulmalıdır” başlıkları altında sıralandığı açıklamada TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun toplanması için çağrıda bulunuldu. Komisyonu’na yapılan çağrıda şöyle denildi:

“Artık bu sorunlar görmezden gelinemez. Bizler yalnızca bir meslek grubunun değil, bu ülkenin eğitim geleceğinin taleplerini dile getiriyoruz. Eğitim sisteminin taşıyıcısı olan öğretmenler ayakta duramazken, hiçbir reform, hiçbir program, hiçbir müfredat başarıya ulaşamaz. Bu nedenle sizi derhal göreve çağırıyoruz. Komisyon toplanmalı, özel sektörde çalışan öğretmenlerin sorunlarını gündemine almalı ve çözüm üretmek için acilen harekete geçmelidir”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BU YÜRÜYÜŞ, ÇOCUKLARIMIZA GÜVENCELİ, ONURLU BİR GELECEK BIRAKMAK İSTEYENLERİN YÜRÜYÜŞÜDÜR"

“Bu yürüyüş, susturulmak istenen on binlerce özel sektör öğretmeninin ayağa kalktığı yürüyüştür. Bu yürüyüş, eğitim emekçilerinin örgütlenerek karanlığı yardığı yürüyüştür. Bu yürüyüş, ‘öğretmenlik kutsaldır’ deyip bizleri yok sayanlara karşı, mesleğimizi kutsallığın değil emeğin üzerinden savunduğumuz yürüyüştür. Bu yürüyüş, çocuklarımıza güvenceli, onurlu bir gelecek bırakmak isteyenlerin yürüyüşüdür. Sesimiz büyüyecek, dayanışmamız güçlenecek. İnsanca yaşayana, mesleğimizin saygınlığını yeniden kazanana kadar bu mücadele sürecek.”

AKSOY: "BİZ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Yürüyüş öncesinde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Aksoy da bir konuşma yaptı. “Kararlılığımızın arkasında çok net bir mantık var” diyen Aksoy, “Biz yaşamak istiyoruz. Biz mesleğimize devam etmek istiyoruz. Bu ikisi, bu şartlarda olacak gibi değil. O yüzden şunu söylüyoruz; bizler yaşacağız ve öğretmenliği yaşatacağız. Bu noktada asla geri adım atma şansımız yok” ifadelerini kullandı. Yürüyüşün adını “Büyük Öğretmen Yürüyüşü” olarak ilan ettiklerini duyuran Aksoy şöyle devam etti:

“4 tane yakıcı taleple, gezmediğimiz kapı kalmadı. Bu yürüyüş aslında bireylerin başlangıcı değil, bizim adımıza çözüme giden son adımlar. Biz, taleplerimin karşısında, ‘Haksızsınız, bunlar olacak işler değil’ diyen 1 kişiye bile rastlamadık. Bu yürüyüşün sonunda, bizim taleplerime evet diyenlerin karşısında 100 binlerce özel sektör öğretmeninin gücüyle duracağız. Bu yürüyüş, sadece fiziksel olarak yol kat etmekten ibaret değil. Tüm öğretmenleri, sendikamızın tüm üyelerini, taleplerimizin arkasında ses olmaya, güç olmaya, illerinde sokağı kullanmaya talepleri yükseltmeye, yetkililere çağrı yapmaya davet ediyoruz”

Açıklamaların ardından öğretmenler, TBMM önüne gitmek üzere Ankara’ya gerçekleştirecekleri “Büyük Öğretmen Yürüyüşü”ne alkışlar eşliğinde başladı. Eyleme DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da destek verdi.