Öğretmenler MEB önünde: Mülakatlarda mağdur edilenlere ek atama talebi

Ahin ASLAN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin mülakat sonuçlarındaki sıralama düşüşüne öğretmenlerin tepkisi sürüyor.

Ataması yapılmayan öğretmenler, atama sonuçlarının açıklanmasından önce Bakanlık önünde nöbet başlattı.

Mülakatla birlikte kontenjan dışına çıkarılan eğitimciler için ek atama talep eden ataması yapılmayan öğretmenler, MEB’in yaşanan sorunlara karşı açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

İsmini vermek istemeyen ataması yapılmayan müzik öğretmeni, “Artık bir muhatap bulabilmek adına Bakanlık önüne geldik. Ortada büyük bir mağduriyet var ancak şu ana dek Bakanlıktan hiçbir yetkili bizimle iletişime geçmedi. Hakkı yenen öğretmenler için bir açıklama istiyoruz” dedi.

Öğretmenlerin polis ablukasına alındığını söyleyen öğretmen son olarak şunları söyledi:

“Branşımın kontenjanı 634 kişiydi, KPSS sıralamam 327’nci sıralamadaydım. Ancak mülakatla sıralamam 721’e düşürüldü ve kontenjanın dışına çıkarıldım. KPSS puanı benden düşük olan birçok öğretmen önüme geçti. Benim gibi binlerce meslektaşım var. Mülakatlar, Bakan’ın söylediği gibi ‘mülakatlar mülakat gibi’ yapılmadı, bu söylemin kendisi bile bir itiraftır. Biz bunu kabul etmiyoruz.”