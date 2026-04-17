Öğretmenler nöbette: Hukuksuzluğa teslim olmayız!

UMUT CAN FIRTINA

Maraş ve Urfa’da okullarda yaşanan silahlı saldırılara karşı eğitim sendikalarının Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattığı “Yaşam Nöbeti” sürüyor.

Nöbette eğitimciler sorumluların hesap vermesini talep ederken sık sık “Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa” sloganı attı.

Nöbette konuşan Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, şiddetin münferit değil, sistemli politikaların sonucu olduğunu söyledi. Uluocak, tarikat ve cemaatlerle işbirliği yaparak kamusal ve laik eğitimin unsurlarını yok etmek isteyenlerin şiddetin birinci derece sorumlusu olduğuna dikkat çekti.

SESİMİZİ KISAMAZSINIZ

Sorumlular hesap verene dek ülkenin dört bir yanında direnişi sürdüreceklerini belirten Uluocak şöyle konuştu:

“Yasaklarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Ancak bütün bu polis bariyerlerine, bütün bu çevrelemeye, bütün bu zorbalığa, bütün bu kısıtlamalara, bu hukuksuzluğa rağmen sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bu Eğitim Sen’in sesidir! Bu eğitim emekçilerinin yüz yıllık sesidir! Bu çocuklarının yaşam hakkına sahip çıkan onurlu eğitim emekçilerinin sesidir! Bu sesi kısamayacaksınız! Kararlılığı teslim alamayacaksınız!”