Öğretmenler saatlerce banka sırasında bekletildi

Bilge Su YILDIRIM

Ankara’nın Mamak ilçesinde 7 bin 399 öğretmeni kapsayan maaş promosyon anlaşması, öğretmenlerin neredeyse bir tatil gününe mal oldu. Öğretmenler, Ziraat Bankası’nın 28 Şubat’ta Eğitim Bir Sen ile yaptığı anlaşma gereği teslim edilmesi gereken banka kartları teslim edilmediği için 26 Nisan günü banka şubesine çağrıldı, iki saatten uzun süre bekletildi.

Yaşanan krize ilişkin BirGün’e konuşan Eğitim İş Ankara 2 No’lu Şube Mamak Temsilcisi Beyhan Arıcı, Eğitim Bir Sen ile Ziraat Bankası arasında yapılan sözleşmeyi hatırlattı: “Meslektaşlarımız şubenin içine bile alınmadılar. 28 Şubat’tan promosyon günü olan 15 Mayıs’a kadar okullara gelerek işlemleri halletmek için yeterli zamanları vardı ancak meslektaşlarımız mağdur edildi” dedi, sözleşme gereği süreci yargıya taşımayı değerlendirdiklerini söyledi.