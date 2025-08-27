Öğretmenler Sitesi’nde kentsel dönüşüm oyunu

Ebru ÇELİK

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Akşemsettin Mahallesi’ndeki Öğretmenler Sitesi’nde kentsel dönüşüm tartışmaları büyüyor. Yıllardır yenilenmeyi bekleyen sitede, müteahhit firmaların baskısıyla maliklerden imzalar toplandığı, herhangi bir resmi proje ya da belediye başvurusu olmadan karot alındığı ortaya çıktı.

Jeoloji mühendisi ve site sakini Cihan Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün yapılan karot alma işleminin ardından Eyüpsultan Belediyesi’ne giderek bilgi aldığını söyledi. Çavuşoğlu, “Karot alınmasına aracı olan firmanın belediyede hiçbir işlem başlatmadığını öğrendim. Yetkililer, ‘Bu aşamada karot alınmaz, rapor sonucu riskli çıkarsa üç ay içinde tahliye etmeniz gerekir’ diyerek bizi uyardı. Oysa belediyede ne proje ne de başvuru var” dedi.

Çavuşoğlu, bazı bloklardan noter onayı olmadan imzalar toplandığını, bunun bütün maliklerin hakkını etkilediğini belirtti: “Benim apartmanımda 24 daire var. Bir dairenin imzası, kanunen diğer 23 daireyi de bağlıyor. Üç yıldır aynı firma tek başına hareket ediyor, başka müteahhitlerin devreye girmesine izin verilmiyor. İnsanlar ellerinde imzalı kâğıtlarla geliyor ve ‘Ben neye imza attım?’ diye soruyor. Ne proje var ne resmi süreç, sadece baskıyla alınan imzalar.”

1992’den bu yana sitede oturan emekli öğretmen İlkay Özalp ise sürecin emekçilerin sırtına yük bindirdiğini söyledi: “Biz bu evlere çok zor koşullarda sahip olduk. Alyanslarımızı satarak borç ödedik. Ama şimdi hiçbir plan, proje, belediye onayı yokken sözleşme imzalatılıyor. Üstelik imzalanan sözleşmelerde maliklerin aleyhine pek çok madde var. Karot sonucu riskli rapor çıkacak ve üç ay içinde evlerimizi boşaltmamız istenecek. Peki sonra ne olacak? 3 kuruş emekli maaşıyla 40-50 bin liralık kiraları nasıl ödeyeceğiz?”

RANT İÇİN EVLERİMİZE GÖZ DİKTİLER

Özalp, iki yıl önce bir yükleniciyle görüşmelerin başladığını ancak 16 blokluk sitenin bilinmeyen gerekçelerle ikiye bölündüğünü anlattı: “8 blok tek bir firmayla, kapalı kapılar ardında anlaşma yaptı. Diğer maliklerin haberi bile yok. Bu bölge resmen rant için parsellenmek isteniyor.”

Site sakinleri, sürece itiraz ettikleri için müteahhitlerin baskı ve hakaretlerine maruz kaldıklarını da dile getiriyor. Özalp, Eğitim-Sen başta olmak üzere demokratik kitle örgütlerine ve meslek odalarına çağrı yaparak, “Bizim yanımızda olun. Burada yaşayan yoksul emekçilerin sesi duyulsun” dedi.