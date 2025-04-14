Öğretmenler sürgün edildi: Atatürk Lisesi’nde öğrenciler ve mezunlar eylemde
Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarına yaptığı atamaların ardından Ankara Atatürk Lisesi’nde 12 öğretmenin görev yeri değiştirildi. Öğrenciler İstiklal Marşı töreninde eyleme başlarken, mezunlar da okul kapısı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Öğrencilerin mezunlara katılması okul müdürü tarafından engellendi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), geçen hafta proje okullarına gerçekleştirdiği atamaların ardından okullarda çalışan yüzlerce öğretmenin kadro dışı ilan edilerek sürgün edilmelerine yönelik tepkiler sürüyor.
Ankara'nın en köklü liselerinden biri olan Ankara Atatürk Lisesi’nde de bu kapsamda 12 öğretmenin görev yeri değiştirildi.
Karara karşı çıkan öğrenciler, öğretmenlerine sahip çıkmak için İstiklal Marşı töreni sırasında eyleme başladı.
Okulun mezunları ise kapı önünde oturma eylemi başlatarak öğrencilere destek verdi.
Ancak öğrencilerin mezunların bulunduğu alana geçmeleri, okul müdürlüğü tarafından engellendi.
Daha sonra mezunların yanına geçen öğrenciler, "Taş mektep uyuma, öğretmenine sahip çık" sloganı atarak eylemlerine devam etti.