Öğretmenler sürgün edildi: Atatürk Lisesi’nde öğrenciler ve mezunlar eylemde

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), geçen hafta proje okullarına gerçekleştirdiği atamaların ardından okullarda çalışan yüzlerce öğretmenin kadro dışı ilan edilerek sürgün edilmelerine yönelik tepkiler sürüyor.

Ankara'nın en köklü liselerinden biri olan Ankara Atatürk Lisesi’nde de bu kapsamda 12 öğretmenin görev yeri değiştirildi.

Karara karşı çıkan öğrenciler, öğretmenlerine sahip çıkmak için İstiklal Marşı töreni sırasında eyleme başladı.

Okulun mezunları ise kapı önünde oturma eylemi başlatarak öğrencilere destek verdi.

Ancak öğrencilerin mezunların bulunduğu alana geçmeleri, okul müdürlüğü tarafından engellendi.

Daha sonra mezunların yanına geçen öğrenciler, "Taş mektep uyuma, öğretmenine sahip çık" sloganı atarak eylemlerine devam etti.