Öğretmenler talepleriyle Meclis’te
Haber Merkezi
Mülakatın kaldırılması talebiyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaklaşık iki haftadır nöbet tutan eğitimciler, bugün TBMM toplantısında mülakatlardaki haksız puan dağılımına ilişkin dosya sunacak. Öğretmenler toplantı sonrasında ise Meclis önünde oturma eylemi gerçekleştirecek.
Öğretmenler Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin daveti üzerine Meclis'te söz alarak, E-Devlet üzerinden açıklanan puanlarını dosya halinde bugün Meclis'e sunacak.
Atama bekleyen Felsefe Öğretmeni Özkan Özdemir, “Mağdur tüm öğretmenleri bekliyoruz” çağrısında bulundu.