Öğretmenler yanıtladı: Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi yok

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) öğretmenlerin yeni döneme hangi şartlarda başladığını ortaya koymak için yaptığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı sene başı görüş anketinin sonuçlarını açıkladı.

Yapılan anketle öğretmenlerin mesleki durumları, yeni müfredat ve eğitim uygulamalarına bakışları, toplu sözleşmedeki sendikal süreçlere dair düşünceleri ortaya kondu. Ankete 3 bin 810 öğretmen katılım sağlarken toplam 18 soruya cevap arandı. Öğretmenler okullarında temizlik ve güvenlik görevlileri olmadığını, seneye umutsuz başladıklarını, müfredattan memnun olmadıklarını ve toplu sözleşmenin beklentilerini karşılayamadığını söyledi.

UMUTSUZ BAŞLADILAR

2025-2026 yılına umutla başlıyor musunuz sorusuna öğretmenlerin yüzde 74,7’si umutla başlamadığını söylerken yüzde 25,3’ü umutla başladığı ifade etti.

MÜFREDAT GEÇER NOT ALAMADI

Müfredat değişikliğinin eğitimdeki sorunlara çözüm olacağına inanıyor musunuz sorusuna öğretmenlerin yüzde 94,2’si çözüm olacağına inanmıyorum cevabı verirken çözüm olacağı yönünde görüş belirten öğretmenlerin oranı yüzde 5,8 oldu.

TOPLU SÖZLEŞME BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

8. Dönem Toplu Sözleşmede alınan zam oranları öğretmenlerin yüzde 98,8’inin beklentisini karşılamazken yüzde1,2’lik bir oran beklentilerin karşılandığını belirtti.

SEMİNERLERİN MESLEKİ GELİŞİME KATKISI YOK

Sene başında ve sene sonunda öğretmenlerin aldıkları seminerlerin mesleki becerilerine katkısı olduğunu düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 7 iken katkı sağlamadığını düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 93 oldu.

ÖĞRETMENLER ORTA HALLİ BİR OTELDE BİLE TATİL YAPAMIYOR

Geçtiğimiz tatil döneminde orta halli bir otelde tatil yapabildiniz mi sorusuna öğretmenlerin yüzde 77,1’i hayır cevabını verirken tatil yapabilenlerin oranı yüzde 22,9 oldu

TEMMUZ ZAMLARI EYLÜLDE ERİDİ

2025 Temmuz ayında alınan yüzde 15,7 zammın eylül ayında eridiğini ifade eden öğretmenlerin oranı yüzde 98,8 olurken erimediğini ifade edenlerin oranı yüzde 1,2 oldu.

ÖĞRETMENLER VERDİKLERİ EMEĞİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR

Aldığı maaşın yaptığı işin değerini karşılamadığını düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 94,6 olurken, karşıladığını söyleyenlerin oranı yüzde 5,4 oldu.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT OLMAMALI

Öğretmen atamalarında mülakatın olmasını doğru bulmayanların oranı yüzde 94,5 iken doğru bulanların oranı yüzde 5,5 oldu.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBAR KAYBEDİYOR.

Öğretmenlik mesleğinin her geçen gün itibar kaybına uğradığını düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 98,1 olurken itibar kaybetmediğini belirtenlerin oranı yüzde 1,9 oldu.

ÖĞRETMENLER MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DUYGUSU YAŞIYOR

Meslek hayatında karşılaştığı uygulamaların kendisine mesleki tükenmişlik duygusu yaşattığını ifade eden öğretmenlerin oranı yüzde 94,2 iken yaşatmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 5,8

TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLMAYAN OKULLARIN SAYISI ÇOK FAZLA

Okulunda temizlik görevlisi olmadığını söyleyen öğretmenlerin oranı yüzde 86,4 iken olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 13,6 oldu.

ŞİDDETE KARŞI ALINAN YASAL ÖNLEMLER YETERSİZ

Öğretmenlere karşı yapılan şiddete karşı alınan yasal önlemleri yetersiz bulan öğretmenlerin oranı yüzde 96,1 olurken yeterli bulanların oranı yüzde 3,9 oldu.

OKULLARDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOK

Okulunda güvenlik görevlisi olmadığını belirten öğretmenlerin oranı yüzde 90,7 olurken güvenlik görevlisi olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 9,3.